"C à vous" samedi 4 juillet 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 4 juillet 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

19:00 C à vous

Les États-Unis fêtent les 250 ans de leur indépendance

Thomas Snégaroff, journaliste et historien.

Pierre Haski, éditorialiste géopolitique sur France Inter, chroniqueur à L’Obs.

Marine Le Pen fixée sur son avenir politique le 7 juillet prochain

Charles Sapin, journaliste politique au Point et auteur du livre « Les moissons de la colère : plongée dans l’Europe nationaliste » (éditions du Cerf).

Narcotrafic : plongée dans l’empire financier de la DZ Mafia

Damien Delseny, journaliste, chef du service police-justice du Parisien-Aujourd’hui en France.

20:00 C à vous, la suite

Cyril Féraud pour « Fort Boyard : une nouvelle aventure commence ! » ce soir sur France 2.

Éric Fottorino pour le livre « Petit éloge de la bicyclette ».

Golo et Ritchie pour le film « Les vacances de Golo & Ritchie » en salle le 22 juillet.

Eva, pour son album « Summer girl », et le single « Sur la piste ».