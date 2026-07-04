recherche
Magazines

"C à vous" samedi 4 juillet 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 4 juillet 2026 244
"C à vous" samedi 4 juillet 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 4 juillet 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

19:00 C à vous

Les États-Unis fêtent les 250 ans de leur indépendance

Thomas Snégaroff, journaliste et historien.

Pierre Haski, éditorialiste géopolitique sur France Inter, chroniqueur à L’Obs.

Marine Le Pen fixée sur son avenir politique le 7 juillet prochain

Charles Sapin, journaliste politique au Point et auteur du livre « Les moissons de la colère : plongée dans l’Europe nationaliste » (éditions du Cerf).

Narcotrafic : plongée dans l’empire financier de la DZ Mafia

Damien Delseny, journaliste, chef du service police-justice du Parisien-Aujourd’hui en France.

20:00 C à vous, la suite

Cyril Féraud pour « Fort Boyard : une nouvelle aventure commence ! »  ce soir sur France 2.

Éric Fottorino pour le livre « Petit éloge de la bicyclette ».

Golo et Ritchie pour le film « Les vacances de Golo & Ritchie » en salle le 22 juillet.

Eva, pour son album « Summer girl », et le single « Sur la piste ».

Dernière modification le samedi, 04 juillet 2026 15:44
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;L'été de 20h30&quot; dévoile dessous du bikini ce 4 juillet 2026 sur France 2

"L'été de 20h30" dévoile dessous du bikini ce 4 juillet 2026 sur France 2

04 juillet 2026 - 16:03

Sur le même thème...

&quot;28 minutes&quot; samedi 4 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

"28 minutes" samedi 4 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

04 juillet 2026 - 15:28

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 4 juillet 2026, les meilleurs moments à revoir sur France 2

"Quelle époque !" samedi 4 juillet 2026, les meilleurs moments à revoi…

03 juillet 2026 - 20:46 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...