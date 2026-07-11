"Appels d'urgence" : L'été chaud des gendarmes du Sud sur TFX lundi 13 juillet 2026

Lundi 13 juillet 2026 à 21:10 sur TFX, Hélène Mannarino vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "Appels d'urgence" dont le thème sera : « Plage, soleil et délinquance : l'été chaud des gendarmes du Sud ».

Pas de vacances pour les gendarmes d'Argelès-sur-Mer et de St Cyprien. Sur les plages de la côte catalane, les militaires veillent à la tranquillité des touristes. Et entre les bagarres, les débordements liés à l'alcool, mais aussi les cambriolages au camping, ils ne vont pas avoir beaucoup de répit.

Sans parler des vols à l'étalage ou des conflits entre automobilistes...

Mais les gendarmes devront également faire preuve de psychologie. Comme Fabrice, gendarme réserviste, qui se retrouvera en plein Vaudeville entre le mari, sa femme et... sa maîtresse !

Cette année, l'été sera chaud pour les gendarmes du Sud.