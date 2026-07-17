recherche
Magazines

"Faites entrer l’accusé - Les frères Jourdain, meurtres au carnaval" dimanche 19 juillet 2026 sur RMC Découverte

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 17 juillet 2026 168
"Faites entrer l’accusé - Les frères Jourdain, meurtres au carnaval" dimanche 19 juillet 2026 sur RMC Découverte

Dimanche 19 juillet 2026 à 21:10, RMC Story vous proposera une version « remasterisée » de “Faites entrer l'accusé” consacrée à l'affaire des frères Jourdain.

Dans la nuit du 11 au 12 février 1997, Peggy, Amélie, Isabelle et Audrey ne rentrent pas du carnaval de Le Portel, dans le Pas-de-Calais. Parce qu’elles sont âgées de 17 à 20 ans, la police, prévenue, est persuadée qu’il s’agit d’une fugue et qu’elles réapparaîtront bientôt.

Les familles mènent alors leur propre enquête. Elles réunissent notamment des témoignages qui les conduiront sur la piste de Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain. Appelés « les frères siamois de l’horreur », ils ont déjà été condamnés, l’un pour viol, l’autre pour meurtre. Depuis longtemps, dans leur village, on les savait capables du pire… Arrêtés, les deux frères nient tout.

Après une longue enquête qui mènera jusqu’aux corps des quatre jeunes filles, les deux frères sont finalement condamnés le 27 mars 2002 à la prison à perpétuité pour enlèvements, séquestrations, viols et assassinats.

Plongez dans l’enquête de l’affaire des frères Jourdain, dans une version remasterisée, dimanche 19 juillet 2026 à 21:10 sur RMC Découverte.
Dernière modification le vendredi, 17 juillet 2026 11:52
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

Coupe du Monde : La finale Espagne / Argentine sur M6 dimanche 19 juillet 2026

Coupe du Monde : La finale Espagne / Argentine sur M6 dimanche 19 juillet 2026

17 juillet 2026 - 11:38

Sur le même thème...

&quot;28 minutes&quot; jeudi 16 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

"28 minutes" jeudi 16 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

16 juillet 2026 - 16:27

A ne pas manquer...

&quot;Fort Boyard&quot; samedi 18 juillet 2026 sur France 2, voici l'équipe reçue par Cyril Féraud

"Fort Boyard" samedi 18 juillet 2026 sur France 2, voici l'équipe…

16 juillet 2026 - 11:10 Fort Boyard

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...