"Faites entrer l’accusé - Les frères Jourdain, meurtres au carnaval" dimanche 19 juillet 2026 sur RMC Découverte

Dimanche 19 juillet 2026 à 21:10, RMC Story vous proposera une version « remasterisée » de “Faites entrer l'accusé” consacrée à l'affaire des frères Jourdain.

Dans la nuit du 11 au 12 février 1997, Peggy, Amélie, Isabelle et Audrey ne rentrent pas du carnaval de Le Portel, dans le Pas-de-Calais. Parce qu’elles sont âgées de 17 à 20 ans, la police, prévenue, est persuadée qu’il s’agit d’une fugue et qu’elles réapparaîtront bientôt.

Les familles mènent alors leur propre enquête. Elles réunissent notamment des témoignages qui les conduiront sur la piste de Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain. Appelés « les frères siamois de l’horreur », ils ont déjà été condamnés, l’un pour viol, l’autre pour meurtre. Depuis longtemps, dans leur village, on les savait capables du pire… Arrêtés, les deux frères nient tout.

Après une longue enquête qui mènera jusqu’aux corps des quatre jeunes filles, les deux frères sont finalement condamnés le 27 mars 2002 à la prison à perpétuité pour enlèvements, séquestrations, viols et assassinats.

Plongez dans l’enquête de l’affaire des frères Jourdain, dans une version remasterisée, dimanche 19 juillet 2026 à 21:10 sur RMC Découverte.