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"C dans l'air" vendredi 17 juillet 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 17 juillet 2026 221
"C dans l'air" vendredi 17 juillet 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce vendredi 17 juillet 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Aurélie Casse reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce vendredi 17 juillet 2026, Aurélie Casse reçoit Coralie Coste, psychologue auprès des sapeurs-pompiers de l'Hérault et de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers.

17:45 "C dans l'air"

Aurélie Casse décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Invités en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 15:45 et 16:30 avec le sommaire complet de l'émission.

Le thème de l'émission :

Thème du jour en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 15:45 et 16:30 avec le sommaire complet de l'émission.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.

Dernière modification le vendredi, 17 juillet 2026 16:46
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