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"28 minutes" vendredi 17 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 17 juillet 2026 290
"28 minutes" vendredi 17 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce vendredi 17 juillet 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce vendredi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie de ses clubistes :

Julie Graziani, essayiste,

Antoine Bueno, essayiste,

Pierre Jacquemain, directeur de la rédaction de l’hebdomadaire Politis,

Kak, dessinateur de presse.

Volodymyr Zelensky au défilé du 14 Juillet : le testament européen de Macron

Pour son dernier défilé du 14 juillet avant la présidentielle, Emmanuel Macron a mis en scène une Europe qui se réarme et une France en première ligne. Placée sous le thème du “réveil stratégique de l'Europe”, la cérémonie s'est déroulée en présence de son invité d'honneur, Volodymyr Zelensky.

Fin de vie : la France ouvre le droit à l'aide à mourir - une loi de fraternité ?

L'Assemblée nationale a adopté définitivement, mercredi 15 juillet 2026, la loi sur l’aide à mourir. Le texte autorise, sous certaines conditions, le suicide assisté et, à titre exceptionnel, l'euthanasie.

Renaud Dély reçoit Pauline Verduzier, journaliste spécialiste de la sexualité, pour son livre “Trois soirs par semaine”, aux éditions Grasset. Elle retrace l'évolution de la sexualité conjugale et questionne le baromètre de la félicité au sein du couple.

Lundi 13 juillet, Marco Rubio a annoncé vouloir démanteler la Cour pénale internationale “brique par brique, s'il le faut”, l'accusant d'utiliser le “soi-disant droit international” contre les États-Unis. C’est le duel de la semaine de Valérie Brochard.

La France est éliminée de la Coupe du monde après sa défaite face à l’Espagne en demi-finale. De quoi faire réagir sur les réseaux sociaux. C’est le "point com" de Fanny Weil.

Selon deux enquêtes du “New York Times” et de “Haaretz” publiées le 13 juillet, le Mossad aurait tenté de recruter pendant des années Mahmoud Ahmadinejad, ancien président iranien et figure hostile à Israël, pour en faire un relais à Téhéran. C'est l’histoire de la semaine d’Alix Van Pée.

Ne manquez pas la une internationale sur les feux de forêts, les photos de la semaine ainsi qu’"En théorie" d’Aurore Vincenti qui se demande si le patriarcat existait déjà… chez les primates ?

Dernière modification le vendredi, 17 juillet 2026 15:02
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17 juillet 2026 - 14:59

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