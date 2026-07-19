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"90' Enquêtes" en immersion avec les pompiers de Marseille, mardi 21 juillet 2026 sur TMC Inédit

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 19 juillet 2026 118
"90' Enquêtes" en immersion avec les pompiers de Marseille, mardi 21 juillet 2026 sur TMC

Mardi 21 juillet 2026 à 21:25, TMC diffusera un numéro inédit du magazine "90' Enquêtes" : « Accidents et sauvetages périlleux : ça chauffe pour les pompiers de Marseille ».

Ce numéro de 90' Enquêtes vous propose de découvrir des images exceptionnelles, aux côtés de ceux que l'on surnomme les "anges gardiens de la cité phocéenne".

Embarquez avec les équipes des 90' Enquêtes auprès des marins pompiers de Marseille au cœur d'un été marqué par un incendie historique dont ses soldats du feu se souviendront longtemps ! Des images rares d'un face à face haletant avec des flammes particulièrement impressionnantes...

Maxime, Clément et Clara, font partie de ceux qui ont passé des heures à lutter contre cet incendie historique. Ces héros ont pris tous les risques pour sauver la cité phocéenne en proie aux flammes, alors que leur été était déjà bien chargé entre les accidents et autres sauvetages périlleux.

Une météo caniculaire, des vents forts, une étincelle... puis la région s'embrase ! Exactement le scénario qui a conduit a mobiliser de nombreux pompiers lors d'un incendie historique où les équipes de 90' Enquêtes ont pu être aux côtés de Maxime, Clément et Clara, au cœur des flammes. Les images de ce face à face avec les flammes sont spectaculaires !

Avec 4 millions de touristes chaque année, Marseille est une destination très prisée pour les vacances. Son paysage entre calanques rocheuses et plages de béton provoquent des accidents très douloureux au sein des vacanciers. Les pompiers doivent faire preuve de sang froid pour aider les victimes.

Pourtant, malgré les missions à haut risque, ils sont 900 chaque année à vouloir rejoindre les Sapeurs Pompiers de Marseille. Mais la formation est très exigeante... Suivez le quotidien de Marie, 20 ans et de ses premiers pas à l'école… au terrain !

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&quot;90' Enquêtes&quot; en immersion avec les pompiers de Marseille, mardi 21 juillet 2026 sur TMC

"90' Enquêtes" en immersion avec les pompiers de Marseille, mardi 21 juillet 2026 sur TMC

19 juillet 2026 - 15:02

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