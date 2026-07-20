"28 minutes" lundi 20 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

Jean-Mathieu Pernin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 20 juillet 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Pas de vacances pour l'actu !

Chaque soir du lundi au jeudi, jusqu'au 20 août 2026, Jean-Mathieu Pernin accueille invités et experts sur le plateau de 28 minutes, accompagné en alternance de Marion L'Hour, Valérie Brochard, Hélène Roussel ou Paul Barcelonne, ainsi que Julia Van Aelst ou Fanny Weil.

Toujours au programme cet été, un regard aiguisé sur l'info et des rendez-vous incontournables : l'interview de première partie, un débat autour de l'actualité du jour, et, en fin d’émission, les chroniques de Marjorie Adelson et Théophile Cossa, sans oublier la pastille "Vous dînerez moins bête" de Victor Dekyvère.

Au sommaire ce lundi 20 juillet 2026 :

Napoléon rend-il fou ? Le livre-enquête de Jean-Christophe Rufin

Avec “Les aventures d’Aurel le consul - La folie Sainte-Hélène” (Calmann-Lévy), Jean-Christophe Rufin publie le septième volet des enquêtes de son personnage de consul-enquêteur. Médecin, ancien ambassadeur, pionnier de Médecins sans frontières et membre de l’Académie française, l’écrivain puise dans son parcours pour raconter les coulisses de la diplomatie, à travers le personnage d’Aurel Timescu. Dans ce nouveau roman, il est envoyé sur l’île de Sainte-Hélène pour enquêter sur la disparition d'un consul. Une intrigue policière sur fond d’histoire et de géopolitique.

Coupe du monde 2026 : la victoire de l’argent roi et de la politique ?

Sous les huées, Donald Trump est descendu hier sur la pelouse du MetLife Stadium, près de New York, aux côtés du président de la Fifa, Gianni Infantino, pour remettre le trophée de la Coupe du monde aux joueurs espagnols. Le président américain a ensuite tenté de s'inviter sur la photo des champions, avant que Gianni Infantino ne le tire par la manche pour lui faire quitter le podium. La compétition a été marquée par les polémiques autour de la proximité entre les deux hommes. Pour cette Coupe du monde, tout a été pensé en termes de profits : billets pour la finale vendus des dizaines de milliers de dollars, et pauses fraîcheur transformées en écrans publicitaires.

Disponible à partir du 4 août au prix de 299 euros, Lego a dévoilé un set de 4000 pièces du “Baiser” de Gustav Klimt. Marjorie Adelson revient sur cette collaboration entre la marque et le musée du Belvédère de Vienne.

Théophile Cossa nous raconte les coulisses du transport exceptionnel de la tapisserie de Bayeux vers le British Museum de Londres.