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"C dans l'air" mardi 21 juillet 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Salhia Brakhlia

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 21 juillet 2026 208
"C dans l'air" mardi 21 juillet 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Salhia Brakhlia

Salhia Brakhlia vous donne rendez-vous ce mardi 21 juillet 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Salhia Brakhlia reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mardi 21 juillet 2026, Salhia Brakhlia reçoit Amine Benyamina, psychiatre-addictologue et président de la Fédération française d'addictologie.

Hier, députés et sénateurs ont approuvé, en commission mixte paritaire, la proposition de loi visant à interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans. Le texte doit être voté ce mardi au Sénat, puis à l'Assemblée nationale, avant une adoption définitive. La France deviendrait ainsi le premier pays de l'Union européenne à instaurer une majorité numérique..

Amine Benyamina avait coprésidé la Commission écrans et remis, en avril 2024, un rapport à Emmanuel Macron sur l'impact de l'exposition des jeunes aux écrans.

17:45 "C dans l'air"

Salhia Brakhlia décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Frédéric Denhez, journaliste, chroniqueur à Marianne, spécialiste des questions environnementales.

Esther Crauser-Delbourg, économiste de l’eau et fondatrice de Water Wiser, cabinet de conseil en stratégie, spécialisé dans les enjeux de l’eau.

François Gemenne, membre du GIEC et co-directeur de l'Observatoire Défense & Climat.

Jade Grandin de l'Eprevier, journaliste environnement à L’Opinion.

Le thème de l'émission : 

Pesticides : une loi qui met le feu au débat

Une décision qui fait polémique. La nouvelle loi sur les pesticides a été adoptée dans la nuit à l'Assemblée nationale avant d'être définitivement validée par le Sénat quelques heures plus tard. Le texte modifie plusieurs dispositions de la précédente proposition de loi dite « Duplomb » et prévoit notamment la réintroduction encadrée de certains produits phytosanitaires comme l'acétamipride et le flupyradifurone.

Ce vote suscite de vives réactions politiques. Monique Barbut, ministre de la Transition écologique, en désaccord avec le projet de loi d’urgence agricole adopté, a été reçue à Matignon pour évoquer sa démission. L’ancienne ministre, Agnès Pannier-Runacher, dénonce un passage en force, tandis que La France insoumise qualifie le texte de « loi poison », estimant qu'il constitue un recul en matière de protection de la santé et de l'environnement.

Le débat renvoie aussi aux conséquences sanitaires de l'exposition aux pesticides. Laure, une mère fleuriste, raconte avoir perdu sa fille Emmy avant l'âge de 12 ans d’une leucémie qu'elle attribue à une exposition aux pesticides pendant sa grossesse. Après plusieurs années de procédure, la justice a reconnu le lien entre cette exposition professionnelle et la maladie de son enfant. Mais cette mère de famille continue le combat entrepris pour sa fille contre l’absence de réglementation concernant la présence de pesticides dans les fleurs.

Après cette décision politique, la patronne des Écologistes Marine Tondelier a appelé Annie Genevard, ministre de l’Agriculture, à démissionner. Elle l’accuse de « mettre en danger la vie des Français ». Cette séquence illustre les difficultés de l'écologie politique à transformer les préoccupations environnementales en dynamique électorale durable.

Pourquoi cette loi sur les pesticides divise-t-elle tant ? Quels peuvent être les effets des pesticides sur la santé ? Comment concilier compétitivité agricole et protection de la santé publique ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.

Dernière modification le mardi, 21 juillet 2026 16:03
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