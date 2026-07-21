"28 minutes" mardi 21 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

Jean-Mathieu Pernin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 28 juillet 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Pas de vacances pour l'actu !

Chaque soir du lundi au jeudi, jusqu'au 20 août 2026, Jean-Mathieu Pernin accueille invités et experts sur le plateau de 28 minutes, accompagné en alternance de Marion L'Hour, Valérie Brochard, Hélène Roussel ou Paul Barcelonne, ainsi que Julia Van Aelst ou Fanny Weil.

Toujours au programme cet été, un regard aiguisé sur l'info et des rendez-vous incontournables : l'interview de première partie, un débat autour de l'actualité du jour, et, en fin d’émission, les chroniques de Marjorie Adelson et Théophile Cossa, sans oublier la pastille "Vous dînerez moins bête" de Victor Dekyvère.

Au sommaire ce mardi 28 juillet 2026 :

La Comédie-Française fait son cinéma

"De la Comédie-Française", en salles le 22 juillet, nous entraîne dans les trois heures précédant une première à la Comédie-Française, où une succession d'imprévus, de rivalités et de superstitions menacent la représentation. Cette comédie de Bertrand Usclat et Martin Darondeau, coécrite avec Pauline Clément, célèbre avec humour et tendresse les coulisses du théâtre.

Pauline Clément est ce soir l'invitée de Jean-Mathieu Pernin.

Andy Burnham à Downing Street : le Royaume-Uni d’abord ?

Devenu, lundi 20 juillet, le sixième chef du gouvernement britannique à s'installer au 10 Downing Street en dix ans, le travailliste Andy Burnham entend marquer une rupture. Successeur de Keir Starmer, le “roi du Nord” a promis un véritable “électrochoc” et les plus grands changements depuis quarante ans. Ce mardi 21 juillet, il présente ses premières mesures sur le coût de la vie avec en priorité un engagement : mettre fin au sans-abrisme. Une première étape avant la présentation, plus tard dans l’année, d'un vaste plan de réformes sur dix ans, symbole du retour revendiqué du “Labour d'autrefois”.

Marjorie Adelson revient sur la découverte archéologique d'une nécropole vieille de 2 500 ans sous une usine de pâtes près de Naples, dont les trésors, notamment des scarabées égyptiens, révèlent des échanges entre les civilisations de la Méditerranée, bien avant l'Empire romain.

Théophile Cossa explique comment pompiers, gendarmes et forestiers enquêtent sur les feux de forêt et parviennent à remonter jusqu'à leur origine.