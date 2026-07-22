4 numéros de "M comme Maison" à revoir sur T18 vendredi 24 juillet 2026 sur T18 avec Stéphane Thebaut

Vendredi 24 juillet 2026 à partir de 20:55, T18 vous proposera de revoir cinq numéros de "M comme maison" avec Stéphane Thebaut. Voici le sommaire des numéros rediffusés cette semaine.

Une émission animée par Stéphane Thebaut, le présentateur du magazine de référence de l'univers de la Maison et de l'Art de Vivre depuis 22 ans.

Une émission dédiée à l'architecture, la décoration, l'artisanat et l'art de vivre en général qui offre un panorama varié de sujets en rapport avec l'habitat : tendances actuelles de la décoration, visite d'intérieurs à la décoration et/ou l'architecture exceptionnelle, rencontre avec des artisans d'art…

20:55 Design, architecture et métiers d'art à Champignelles

Ici, on ne parle pas seulement d'apprentissage, mais d'expériences. MaNa est un campus unique en son genre, dédié aux savoir-faire, à la création et à l'innovation artisanale. Ce lieu dédié aux métiers d'art, au design et à l'architecture propose des formations au grand public comme aux professionnels qui veulent enrichir leur pratique et s'offrir une parenthèse créative dans un cadre bucolique.

Thomas et Sophie Dariel, créateurs de ce lieu ont investi d'anciens bâtiments de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort pour créer un campus ultramoderne de 37 hectares. Ils nous ouvrent aujourd'hui les portes de ce laboratoire unique au service de la créativité et de l'expérimentation.

Rencontre avec Thomas Dariel, créateur du lieu

Thomas Dariel, designer visionnaire à l'univers éclectique et vibrant. Fondateur de Dariel Studio, il bouscule les codes avec des créations qui mêlent poésie, provocation et sophistication. Dans ce lieu dédié aux savoir-faire et à l'innovation, sa présence incarne parfaitement l'esprit du campus : libre, curieux et résolument tourné vers l'avenir.

L'atelier Bois Noir

Nous rencontrerons les créateurs de l'Atelier Bois Noir, un duo complémentaire : un ingénieur en génie industriel et un ébéniste diplômé en aménagement de l'habitat. Ensemble, ils ont fondé leur atelier en 2021 avec une vision claire : allier savoir-faire artisanal et engagement écologique, en mettant à l'honneur la technique japonaise du bois brûlé, le Shou Sugi Ban.

Lison de Caunes et la marqueterie de paille

Lison de Caunes est une créatrice française qui sublime la matière végétale à travers des œuvres poétiques et organiques. Inspirée par la nature et les savoir-faire ancestraux, elle explore le potentiel du marqueterie de paille, transformant ce matériau humble en créations raffinées, entre art et artisanat.

Marie Drouet, vannière

Avec Marie Drouet, la vannerie devient poésie. Des fibres végétales, des gestes ancestraux et cette touche contemporaine qui fait toute la différence. Ici, chaque pièce raconte une histoire, tissée à la main, entre nature et savoir-faire. Un vrai coup de cœur pour les amoureux du beau et de l'authentique.

La Métairie Bruyère

Nichée au cœur de la campagne bourguignonne, cette ancienne ferme réhabilitée est devenue un atelier d'exception dédié à la gravure, à l'édition d'art et à la création contemporaine. Fondée par les artistes Anne et Jean-Marie Dallet, La Métairie Bruyère est bien plus qu'un lieu de production : c'est un espace de rencontre, de transmission et d'expérimentation.

21:50 Créateurs hors normes et lieu d'exception à Fontaine-le-Port et Bourron-Marlotte

Dans ce numéro, cap sur deux villages au charme authentique : Fontaine-le-Port, au bord de la Seine, et Bourron-Marlotte, berceau d'artistes et de nature.

Rencontre avec Eric Schmitt, sculpteur de renom qui crée des pièces mêlant bronze, verre et marbre.

Découverte de Jean-Guillaume Mathiaut, designer-architecte qui transforme le bois fossilisé en mobilier sculptural poétique.

Visite de La Grange Saint Martin, maison d'hôtes où design contemporain et charme rural se conjuguent sur 15 hectares de bois et de prairies.

Immersion dans l'univers de Delphine Ferré, plasticienne qui façonne le Tyvek en dentelles contemporaines (elle appelle ça la « dentello-thérapie »), entre nature et créativité.

Une édition placée sous le signe de l'artisanat, de la création et de la poésie des lieux.

22:55 Trentemoult

Stéphane vous emmène en bord de Loire, plus exactement à Trentemoult, ancien petit village de pêcheurs situé sur la commune de Rezé. Trentemoult offre une atmosphère unique qui séduit à la fois les habitants locaux et les visiteurs.

Ses habitants y vivent entre maisons colorées, dédale de ruelles étroites et végétation luxuriante ! Trentemoult est devenu un lieu incontournable pour ceux qui cherchent à échapper à l'agitation de la ville tout en profitant d'une ambiance conviviale et chaleureuse.

Visite de la maison et le showroom de Lionnel Maillet une ancienne guinguette en bord de Loire... Un espace qui mérite le détour. Installée dans une petite maison voisine d'un ancien café, cette maison cache derrière un espace d'exposition chaleureux. Chaque meuble, qu'il s'agisse de fauteuils, commodes ou lampes, est soigneusement sélectionné, restauré et parfois réinventé avec des matériaux nobles comme le teck.

Le hangar du pendule a Trentemoult est considéré comme un acteur culturel important, plus d'une quinzaine d'artistes et artisans d'art partagent quotidiennement ce lieu de création unique en son genre. Xavier Farges sculpteur de pierre a choisi d'y installer son atelier. Nous partons à sa rencontre pour découvrir son univers et comprendre ce qui fait du Hangar du Pendule un lieu si singulier.

Damien Hamon est un ébéniste et designer contemporain spécialisé dans la création de mobilier contemporain haut de gamme. Son travail est reconnu pour sa créativité et sa maîtrise technique, notamment dans la découpe, l'assemblage et la sculpture complexes des matériaux sur tranche et le cintrage.

Une oasis de verdure, le jardin extraordinaire est d'abord conçu comme un lieu unique et luxuriant qui s'étale sur 3,5 hectares dans le quartier de Chantenay entre la butte Saint-Anne à Nantes et la Loire. Il est organisé autour d'une grande cascade et les quais de Loire. Romaric Perrocheau Directeur nature et jardin de la ville de Nantes nous en fera la visite.

23:55 Nantes

Sixième ville de France, Nantes est reconnue pour son cadre de vie agréable, ses nombreux espaces verts, et son engagement en faveur de la culture, de l'innovation et pour ses initiatives culturelles comme "Le Voyage à Nantes", un parcours artistique estival qui met en lumière des œuvres singulières à travers la ville.

Jérôme Clynckemaille designer d'intérieur nous ouvre les portes d'une de ses réalisations : Une demeure des années 50 endormie depuis de nombreuses années.

Benjamin Fély designer ébéniste et Ambre Hervo céramiste, est un duo qui conçoit et fabrique des luminaires en bois et en porcelaine en petites séries. Leur collaboration unique allie la chaleur du bois à l'élégance de la porcelaine, créant des pièces lumineuses qui ajoutent une touche de sophistication à tout intérieur.

Simon Muller maitre verrier, met au service de la création contemporaine une maîtrise globale des métiers du verre. Il a acquis son expertise auprès des plus grands ateliers de verrerie en Europe et en Amérique du Nord. Son atelier est un espace où l'innovation et la tradition se côtoient.

L'Atelier du Petit Parc à Nantes est une boutique emblématique qui allie avec brio le charme du mobilier vintage et la créativité des jeunes designers. Muriel sa créatrice propose une sélection soignée de meubles et d'objets décoratifs des années 50, 60 et 70, tous rénovés avec le plus grand soin.