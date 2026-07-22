"28 minutes" mercredi 22 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

Jean-Mathieu Pernin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 22 juillet 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Pas de vacances pour l'actu !

Chaque soir du lundi au jeudi, jusqu'au 20 août 2026, Jean-Mathieu Pernin accueille invités et experts sur le plateau de 28 minutes, accompagné en alternance de Marion L'Hour, Valérie Brochard, Hélène Roussel ou Paul Barcelonne, ainsi que Julia Van Aelst ou Fanny Weil.

Toujours au programme cet été, un regard aiguisé sur l'info et des rendez-vous incontournables : l'interview de première partie, un débat autour de l'actualité du jour, et, en fin d’émission, les chroniques de Marjorie Adelson et Théophile Cossa, sans oublier la pastille "Vous dînerez moins bête" de Victor Dekyvère.

Au sommaire ce mercredi 22 juillet 2026 :

Le cochon est-il l’avenir de l’humanité ?

Et si le cochon devenait le héros inattendu du XXIe siècle ? C’est la question posée par Sébastien Abis, chercheur à l’Iris, spécialiste de la géopolitique et des relations internationales. Il publie “Tout est (enfin) bon dans le cochon” (Armand Colin), une enquête prospective sur le cochon qui se situe selon lui, “au cœur de nos transitions contemporaines”. Le cochon est longtemps resté cantonné à son rôle de viande bon marché, et selon Sébastien Abis, cet animal “très proche de l’homme” révèle aujourd’hui un potentiel insoupçonné. Il pourrait devenir un animal domestique et même détourner nos enfants des écrans. Nourriture, médecine, bioénergie, fertilisant, recycleur : tout est bon dans le cochon.

Acétamipride, flupyradifurone : urgence agricole ou alerte sanitaire ?

La ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, avait présenté ce mercredi 22 juillet sa démission sur LinkedIn, avant de se rétracter à la demande d’Emmanuel Macron. Elle dénonçait “le recul environnemental de trop”, après l’adoption définitive par le Parlement de la loi d’urgence agricole. En cause : la réintroduction, sous conditions, de deux pesticides jusque-là interdits en France. Le premier est un néonicotinoïde connu du grand public, interdit depuis 2019, qui agit sur le système nerveux des insectes et qui pourrait produire des cancers chez les humains. Ces deux pesticides sont pourtant autorisés par l’Union européenne, d’où la colère de certains agriculteurs français.

Savez-vous ce qu’est une "salle de neige" ? Marjorie Adelson nous révèle cette nouvelle lubie hors de prix des ultra-riches pour lutter contre la canicule.

Théophile Cossa raconte les conditions de réouverture de la galerie d'Apollon du musée du Louvre ce mercredi 22 juillet, après le vol spectaculaire de ses bijoux en octobre dernier.