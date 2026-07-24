"Faites entrer l'accusé" : L'affaire Patrick Constantien sur RMC Découverte dimanche 26 juillet 2026

Dimanche 26 juillet 2026 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de revoir le numéro de "Faites entrer l'accusé" qui revient sur l'affaire Patrick Constantien.

"Faites entrer l’accusé" s’emploie à raconter et à décrypter les plus grandes affaires criminelles françaises.

Cette collection documentaire s’appuie sur une éthique et une rigueur journalistique souvent imitées mais jamais égalées.

La métamorphose de Christine Constantien

Patrick Constantien a été assommé et égorgé le 18 novembre 2008 sur son canapé.

Les enquêteurs ont vite soupçonné son épouse, Christine. Certes, l'homme avait reçu de nombreuses lettres de menaces et il avait failli périr brûlé vif, dans sa tente de camping, lors d'une partie de pêche. Mais les policiers n'ont jamais cru que ce jardinier municipal à Amneville avait pu attirer l'animosité.

L'analyse des communications téléphoniques de Christine a montré qu'elle avait menti. La mère de famille avait rencontré un autre homme, mais cette passion lui coûtait cher. De crédit en crédit, Christine Constantien s'est retrouvée prise à la gorge. La mort de son époux et le versement de son assurance décès, arrivaient au bon moment pour refaire sa vie et régler ses dettes.