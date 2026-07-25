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"Appels d'urgence" : Un été d’enfer pour le Samu de Toulon sur TFX lundi 27 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 25 juillet 2026 226
"Appels d'urgence" : Un été d’enfer pour le Samu de Toulon sur TFX lundi 27 juillet 2026

Lundi 27 juillet 2026 à 21:05, Hélène Mannarino vous proposera de revoir sur TFX un numéro du magazine "Appels d'urgence" : « Accidents et noyades sur la côte : un été d’enfer pour le Samu de Toulon ».

C’est bien connu, la Côte d’Azur est l’une des destinations préférées des Français l’été. Durant les vacances, sa population est multipliée par 8 !

Alors, avec une affluence pareille, ce paradis pour touristes se transforme rapidement en cauchemar pour les services d’urgence. Le Samu de Toulon et ses 50 médecins et infirmières, est tous particulièrement expérimentés et habitués aux interventions compliquées.

Mais cet été, ils ont connu une saison d’enfer avec en moyenne 5 sorties par jour, et des sorties dont ils se souviendront.

En cause, le carnage des deux-roues : conduites à risque, collisions frontales et accidents dramatiques où chaque minute compte pour sauver des victimes par dizaines.

Et surtout, une série noire de noyades qui concernent de plus en plus de jeunes enfants ou adolescents qui ne savent pas bien nager.

Mais là aussi, les urgentistes du Samu de Toulon ont réalisé des miracles au cours d’interventions très émouvantes.

Dernière modification le samedi, 25 juillet 2026 14:41
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