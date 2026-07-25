Sommaire de "50' Inside" samedi 25 juillet 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 25 juillet 2026 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

"50’ Inside" passe à l’heure d’été et plonge au cœur de ses séquences les plus fortes.



Tout au long de la saison estivale, l’émission invite les téléspectateurs à (re)découvrir les moments forts qui ont rythmé l’actualité people et culturelle à travers interviews, reportages immersifs et enquêtes inédites.

L’occasion de revivre des portraits marquants, comme ceux de Dorothée ou de Laure Manaudou, et de s’évader vers des destinations de rêve, de Minorque à la Grèce, sans oublier des escapades paradisiaques en France.

Au sommaire cette semaine :

Puy du Fou • Immersion dans le parc le plus fou de France !

Le portrait • Dorothée

Whitney Houston • La naissance d'une diva

Le bal du siècle • Au château de Versailles, la soirée la plus magique de l'année.

Grèce • Ces Français au service des vacanciers.