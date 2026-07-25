"C dans l'air" samedi 25 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Salhia Brakhlia sur France 5

Salhia Brakhlia vous donne rendez-vous ce samedi 25 juillet 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

C dans l'air reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce samedi 25 juillet 2026, Salhia Brakhlia reçoit Lucile Descamps, journaliste au service reportage du Parisien. Elle co-signe un numéro spécial sur l’affaire Espstein, « L’enquête Epstein, au cœur du scandale »

L'ancien recruteur de mannequins et rabatteur présumé de Jeffrey Epstein, Daniel Siad a été retrouvé mort à l'âge de 69 ans à son domicile dans les Hauts-de-Seine, lundi 20 juillet. Sa mort laisse plusieurs plaignantes sans possibilité de le voir répondre de leurs accusations devant la justice. Elles dénoncent désormais les lenteurs de l’enquête et accusent le parquet de ne pas avoir agi à temps, tandis que les investigations sur d’éventuels complices se poursuivent.

17:45 "C dans l'air"

Salhia Brakhlia décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Nicolas Berrod, chef de service adjoint et spécialiste santé au Parisien.

Audrey Goutard, grand reporter à France Télévisions.

Lieutenant-Colonel David Annotel, pompier et membre de la Fédération nationale des sapeurs- pompiers de France.

Pauline Vilain-Carlotti, docteure en géographie, spécialiste de la gestion sociale de l’environnement.

Le thème de l'émission :

Incendies historiques : la course contre les flammes

C'est un record. Près de 100 000 hectares ont déjà brûlé cet été en France, 40 000 sur le seul département de la Gironde. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez a aujourd'hui indiqué qu'un total de 167 000 personnes avaient été évacuées sur ce secteur depuis le début, mercredi dernier, de ces feux « imprévisibles » et « XXL ».

Les incendies se dirigent vers Bordeaux. Quatre communes de la métropole ont déjà été évacuées. Face à la situation, le Premier ministre a ordonné l'envoi dans le département de 500 militaires supplémentaires, d'un avion A400M et de 1,5 million de masques FFP2. Le plan blanc a quant à lui été déclenché dans les Landes et en Gironde.

Pendant ce temps, les sylviculteurs cherchent à repenser leurs méthodes pour anticiper les feux de forêts. C dans l'air est allé à la rencontre de l'un d'entre eux, dans les Landes. Auprès de sa commune et des pompiers, il s'investit pour un meilleur travail de prévention et d'aménagement du territoire.

Une nouvelle canicule est prévue à partir de mercredi prochain en France, la quatrième depuis mai. En Espagne, certaines villes se sont adaptées à ces épisodes d'intenses chaleurs. Métro climatisé, horaires adaptés, ombrières : à Madrid, tout est fait pour supporter au mieux les températures extrêmes.

Alors, les feux en Gironde atteindront-ils Bordeaux ? Commt adapter nos forêts face au réchauffement climatique ? Comment les villes peuvent-elles s'adapter aux canicules à répétition ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.