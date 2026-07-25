"28 minutes" samedi 25 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce samedi 25 juillet 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce samedi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie de ses clubistes :

Aysegul Sert, journaliste turco-américaine et professeure à l’école de journalisme de Sciences Po,

Juan José Dorado, correspondant espagnol à Paris,

Frédéric Arnould, correspondant en Europe de Radio-Canada,

Coco, dessinatrice à Charlie Hebdo et Libération.

Accord nucléaire saoudien : Trump remet Israël dans l’équation

Après la signature d’un accord nucléaire civil avec Riyad, Donald Trump affirme qu’il sera désormais conditionné à une normalisation entre l’Arabie saoudite et Israël : un appel au premier à reconnaître la souveraineté du second. L’accord, qui doit encore être examiné par le Congrès américain, relance les interrogations sur l’équilibre régional et le risque d’escalade des tensions liées au nucléaire.

Mégafeux : l’Europe est-elle suffisamment équipée ?

L’Hexagone en flammes. Face aux mégafeux en Gironde, plusieurs pays européens ont envoyé des renforts aériens à une France qui ne dispose que de douze Canadair. Toutefois, la solidarité déployée se heurte au manque de moyens sur le Vieux-Continent, où plusieurs incendies se multiplient simultanément.

Renaud Dély reçoit la journaliste et historienne de la gastronomie, Nathalie Helal, qui présente son ouvrage, “Tu n’en mangeras point ! Petite histoire des aliments interdits”, paru aux éditions Tallandier.

Valérie Brochard nous emmène chez nos voisins transalpins. La mort d’Abderrahim Fakir, ressortissant marocain, lors d’une interpellation policière à Bologne, fracture profondément l’Italie.

Olivier Boucreux décerne le titre d’employé de la semaine à Andy Burnham, le nouveau premier ministre britannique. Celui qu’on nomme le “roi du Nord” a fait son entrée à Downing Street cette semaine.

Fanny Weil zappe sur deux télévisions étrangères argentine et espagnole, au lendemain de la finale de la Coupe du monde, entre gueule de bois pour l’un et célébration pour l’autre.

Anna N’Diaye nous invite à méditer à ce que racontent nos destinations de vacances sur les préoccupations de notre époque.

Enfin, retrouvez "Dérive des continents" de Benoît Forgeard.