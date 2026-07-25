"Sept à Huit" dimanche 26 juillet 2026 sur TF1, sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 26 juillet 2026, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:20 sur TF1.

17:20 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

L'irrésistible ascension du Puy du Fou

Depuis plusieurs années, le Puy du Fou s'impose comme l'un des plus grands succès du tourisme français. Avec un record de trois millions de visiteurs et l'engagement de milliers de bénévoles passionnés, le parc poursuit une ascension spectaculaire, portée par des spectacles toujours plus ambitieux et une expérience unique.

18:25 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les derniers secrets de l'affaire Troadec

L'affaire Troadec demeure l'un des faits divers les plus marquants de ces dernières années. Entre la mystérieuse piste d'un hypothétique trésor et le meurtre de quatre membres d'une même famille, l'enquête continue de susciter interrogations et fascination.

Un palace les pieds dans l'eau

Sept à Huit vous emmène dans les coulisses de l'hôtel Belles Rives au Cap d'Antibes.

19:30 Le portrait de la semaine

Laurent Voulzy en toute intiminé

À 77 ans, Laurent Voulzy publie, sous la plume de sa compagne Isaure qui l’aide à se raconter, un récit autobiographique. Lui, qui nous accompagne depuis tant d’années, s’était jusque-là peu dévoilé.

Le chanteur et auteur-compositeur nous accueille chez lui, à Joinville-le-Pont, sur les bords de Marne où il a passé l’essentiel de sa vie, c’est son ancrage.

Lui qui a écrit un livre, des chansons et signé une tournée dans les églises et les cathédrales, nous emmène également à Saint-Roch à Paris.

Et puis, nous ferons la connaissance d'Isaure Le Faou, sa jeune compagne. Ensemble, ils publient « Caché derrière », aux éditions Le Cherche-Midi.