"28 minutes" lundi 27 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

Jean-Mathieu Pernin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 27 juillet 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Pas de vacances pour l'actu !

Chaque soir du lundi au jeudi, jusqu'au 20 août 2026, Jean-Mathieu Pernin accueille invités et experts sur le plateau de 28 minutes, accompagné en alternance de Marion L'Hour, Valérie Brochard, Hélène Roussel ou Paul Barcelonne, ainsi que Julia Van Aelst ou Fanny Weil.

Toujours au programme cet été, un regard aiguisé sur l'info et des rendez-vous incontournables : l'interview de première partie, un débat autour de l'actualité du jour, et, en fin d’émission, les chroniques de Marjorie Adelson et Théophile Cossa, sans oublier la pastille "Vous dînerez moins bête" de Victor Dekyvère.

Au sommaire ce lundi 27 juillet 2026 :

Humoriste, le plus beau métier du monde ?

Avec “Je suis drôle”, paru chez Gallimard, David Foenkinos signe son 21e ouvrage, qu’il qualifie lui-même de “roman d’apprentissage”. Dans ce livre, il convoque le motif de l’humour à travers le personnage principal de Gustave Bonsoir, qui se rend compte du pouvoir que suscite le fait de déclencher le rire chez ceux qui l’entourent. Il décide d'en faire le moteur de toute son existence. Puis un jour, sur une scène de stand-up tout bascule. David Foenkinos explore les liens entre humour et quête de reconnaissance, dans une société où le rire est devenu une forme d'injonction.

Incendies XXL : faut-il habiter la France autrement ?

Emmanuel Macron préside ce 27 juillet une cellule interministérielle de crise pour organiser la lutte contre les incendies qui ravagent notamment la Gironde, les Landes et le Var. Alors que plus de 42 000 hectares ont brûlé en Gironde, 220 000 personnes ont dû être évacuées depuis le mercredi 22 juillet. L’année 2026 enregistre un nombre record d’incendies en France avec 312 feux déclarés. Le défi est alors d’adapter les territoires face à des mégafeux qui seront de plus en plus fréquents sous l’effet du changement climatique, en protégeant les forêts, en repensant les règles de construction et la manière d’habiter les zones les plus exposées.

Marjorie Adelson s'intéresse au “NonnaMaxxing”, cette nouvelle tendance qui invite les voyageurs à découvrir un pays aux côtés de grands-mères locales.

À la suite de la découverte d'une nouvelle espèce de singe en République démocratique du Congo, Théophile Cossa nous explique comment les scientifiques parviennent à identifier une nouvelle espèce animale.