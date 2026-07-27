"C dans l'air" lundi 27 juillet 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Salhia Brakhlia

Salhia Brakhlia vous donne rendez-vous ce lundi 27 juillet 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Salhia Brakhlia reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Salhia Brakhlia reçoit Audrey Travère, journaliste d’investigation à Radio France. Son Podcast “Chômage business. Pour qui travaille France Travail ?” est une enquête sur les coulisses de Pôle emploi et ses dérives.

Lors de son enquête, la journaliste découvre des documents qui la mènent sur des faits inquiétants : un milliard d’euros versés en trois ans à des sous-traitants de France Travail pour des prestations aux résultats discutables, des entreprises qui détournent des dispositifs de retour à l’emploi pour bénéficier d’une main d’œuvre à moindre coût et un algorithme expérimental – jusqu'ici confidentiel – conçu pour choisir les chômeurs à contrôler.

17:45 "C dans l'air"

Salhia Brakhlia décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Philippe Dessertine, économiste,professeur à l’Université IAE Paris Panthéon Sorbonne.

Colonel Jérôme Boulanger, officier de sapeurs-pompiers et porte-parole de la Sécurité civile.

Nicolas Berrod, journaliste, chef adjoint du service Santé Sciences au Parisien – Aujourd’hui en France.

Stéphanie Duraffourd, porte-parole d’Assurland.com.

Le thème de l'émission :

Incendies historiques en Gironde : la sidération... et la facture

Le bilan continue de s'alourdir en Gironde. L'incendie parti mercredi 22 juillet à Saumos a désormais parcouru plus de 42 000 hectares, un record dans le département. Après plusieurs jours de progression, le feu est aujourd'hui « stabilisé mais pas fixé » : les pompiers restent en alerte et les autorités redoutent une reprise avec la nouvelle canicule annoncée pour cette semaine. Emmanuel Macron a réuni ce matin une nouvelle cellule interministérielle de crise à l'Élysée. Il se rend cet après-midi sur place.

La progression des flammes fait également craindre pour plusieurs sites sensibles, notamment des entrepôts et zones industrielles placés sous surveillance renforcée. Plus de 220 000 personnes ont pour leur part été mises à l'abri depuis le début du sinistre. Les feux sont maintenant à quinze kilomètres de Bordeaux, et si pour le moment la ville n'est pas directement menacée, plusieurs communes périphériques ont déjà été évacuées.

À Belin-Béliet, en Gironde, la municipalité accueille dans son gymnase des dizaines d'évacués des communes voisines. Nourriture, équipements pour dormir, gestion de la panique... l'organisation est périlleuse. C dans l'air est allé sur place.

Ces incendies risquent de durer. Les conséquences sur le tourisme et l'économie seront donc lourdes. Alors que la préfète de Gironde a invité les vacanciers à « reporter leur séjour », les restaurateurs et hôteliers s'inquiètent d'une saison gâchée, et des répercussions sur leurs finances.

Alors, où en est exactement la situation en Gironde ? Comment les évacués sont-ils pris en charge par les communes voisines ? Quelles conséquences auront ces feux sur l'économie locale ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.