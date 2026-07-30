"C dans l'air" jeudi 30 juillet 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Salhia Brakhlia

Salhia Brakhlia vous donne rendez-vous ce jeudi 30 juillet à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Salhia Brakhlia reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce jeudi 30 juillet 2026, Salhia Brakhlia reçoit Dominique Sopo, président de SOS Racisme.

Dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux samedi 25 juillet dernier, un groupe d'hommes s'évertue à répéter un chant raciste lors d'une féria à Marboz (Ain). La justice a été saisie.

Dans le même temps, à l’issue d’une campagne de testing conduite par SOS Racisme, il apparaît que les loisirs estivaux ne sont que très inégalement accessibles à tous. Sur un échantillon de 40 établissements (17 boîtes de nuit et 23 plages privées) visités en juillet dernier par des militants de l’association des situations de discrimination ont été observées dans huit d’entre eux. Les personnes racisées sont traitées différemment dans un club sur trois et une plage privée sur six.

17:45 "C dans l'air"

Salhia Brakhlia décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Gaëlle Macke, directrice déléguée de la rédaction à Challenges.

Philippe Dessertine, économiste, professeur à l’Université IAE Paris Panthéon Sorbonne.

Laure Pallez, directrice associée de Mascaret et experte des relations sino-américaines.

Anthony Bellanger, éditorialiste à Franceinfo TV, spécialiste des questions internationales.

Le thème de l'émission :

Trump : Pékin dans le collimateur

La confrontation s'intensifie entre Washington et Pékin. Après les nouveaux droits de douane imposés ces derniers jours, l'administration Trump vient d'interdire l'importation de nouveaux robots humanoïdes chinois, invoquant des risques d'espionnage et de sécurité nationale. Une décision qui marque une nouvelle étape dans la guerre technologique entre les deux premières puissances mondiales.

Cette montée des tensions intervient alors que la Chine accélère son rattrapage dans les secteurs stratégiques. Les industriels chinois progressent rapidement dans les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle, au point d'inquiéter Washington, qui cherche à freiner l'essor technologique de son principal rival.

Dans le même temps, Donald Trump accuse désormais la Chine d'avoir cherché à influencer l'élection présidentielle américaine de 2020 et promet de nouvelles mesures de rétorsion si ces accusations sont confirmées. Pékin dénonce une escalade protectionniste et rejette toute ingérence.

Pendant ce temps, Taïwan tente de réduire sa vulnérabilité face à la Chine. Après plusieurs incidents touchant les câbles sous-marins, essentiels aux communications Internet de l'île, Taipei espère compter sur Starlink. La constellation d’Elon Musk est considérée comme une solution de secours en cas de sabotage à grande échelle par Pékin.

En France, le marché chinois reste essentiel pour les grands groupes français, notamment dans le luxe. Bernard Arnault, le patron de LVMH, est régulièrement reçu en Chine avec des égards habituellement réservés aux chefs d'État. Un symbole de l'importance que Pékin accorde aux investissements et aux marques françaises.

Alors, jusqu'où Trump ira-t-il dans son bras de fer avec Pékin ? Taïwan peut-elle garantir ses communications face à la menace chinoise ? Quel rôle Bernard Arnault peut-il jouer dans la relation entre Paris et Pékin ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.