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"28 minutes" jeudi 30 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 30 juillet 2026 449
"28 minutes" jeudi 30 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

Jean-Mathieu Pernin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 30 juillet 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Pas de vacances pour l'actu !

Chaque soir du lundi au jeudi,  jusqu'au 20 août 2026, Jean-Mathieu Pernin accueille invités et experts sur le plateau de 28 minutes, accompagné en alternance de Marion L'Hour, Valérie Brochard, Hélène Roussel ou Paul Barcelonne, ainsi que Julia Van Aelst ou Fanny Weil.

Toujours au programme cet été, un regard aiguisé sur l'info et des rendez-vous incontournables : l'interview de première partie, un débat autour de l'actualité du jour, et, en fin d’émission, les chroniques de Marjorie Adelson et Théophile Cossa, sans oublier la pastille "Vous dînerez moins bête" de Victor Dekyvère.

Au sommaire ce jeudi 30 juillet 2026 :

Esclavage et secrets de famille : à la recherche de ses origines

Marie Binet est l'autrice d’“Une femme qui ment”, paru aux éditions Maurice Nadeau. À la mort de sa mère, elle entreprend une enquête sur ses origines et découvre que toute son histoire familiale reposait sur un mensonge, sa mère avait inventé ses racines américaines et une ascendance aristocratique. Elle découvre alors ses origines antillaises et sa descendance d’une lignée d’esclaves. “Une femme qui ment” mêle l’analyse sociétale et l’intime, ouvrant une fenêtre sur l’empreinte laissée par l’esclavage dans les Antilles.

État ou assureurs : qui va payer la facture des incendies ?

“Un coup de tonnerre économique” : c'est ainsi que le ministre de l'Économie et des Finances, Roland Lescure, a qualifié les conséquences des mégafeux sur les acteurs économiques locaux en Gironde. Alors que les incendies continuent de ravager la région, une réunion est organisée ce jeudi 30 juillet à Bercy pour répondre aux inquiétudes des entreprises touchées. En Gironde, 40 000 entreprises sont déjà impactées, dont près de 15 000 à l'arrêt, s’accompagnant de graves conséquences pour l'économie et le tourisme de la région. Dans le même temps, un élan de solidarité exceptionnel se poursuit pour venir en aide aux sinistrés et soutenir les pompiers.

Marjorie Adelson s'intéresse à une nouvelle catégorie sur OnlyFans : les marmottes. Aux États-Unis, des chercheurs ont créé une page consacrée à ces animaux pour faire connaître leurs recherches.

Théophile Cossa revient sur les limites de notre maîtrise de l’IA. Mardi 28 juillet, la société Anthropic a annoncé que l’un de ses prototypes d’IA était parvenu à percer, au moins en partie, les mécanismes de chiffrement des données.

Dernière modification le jeudi, 30 juillet 2026 16:32
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30 juillet 2026 - 16:30

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