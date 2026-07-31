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Inédit de l'été de "Capital" dimanche 2 août 2026 sur M6, sommaire du magazine Inédit

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 31 juillet 2026 133
Inédit de l'été de "Capital" dimanche 2 août 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 2 août 2026 à 21:10 sur M6, Julien Courbet présentera un inédit de l'été du magazine "Capital" qui s'intéresse cette semaine à la compétition économique et touristique entre trois îles phares de l’Atlantique (l’île de Ré, l’île d’Oléron et Belle-Île-en-Mer) pour attirer les vacanciers grâce à des offres adaptées à tous les budgets.

Chaque été, les îles de l’Atlantique sont prises d’assaut par cinq millions de vacanciers. Des familles en quête de dépaysement et de fraîcheur, loin des épisodes caniculaires qui frappent le continent.

Dans l’Atlantique, les trois destinations stars sont l’île de Ré, d'Oléron et de Belle-Île-en-Mer. À coup de nouveautés, elles se réinventent et se livrent une bataille de prix féroce pour attirer les vacanciers. Alors quels sont les atouts de ces trois îles pour séduire les touristes ? Laquelle offre le meilleur rapport qualité-prix ?

Hébergement, loisirs, transport, restaurant, les équipes de Capital ont tout décrypté, au cœur de l’été.

La principale dépense c’est l’hébergement et, dans ce secteur, Oléron a peut-être pris une longueur d’avance en matière de tarifs accessibles. La reine du camping s’appuie sur l’inventivité de jeunes entrepreneurs qui commercialisent des logements tout confort à prix cassés : 600 euros la semaine ! En face, l’île de Ré ouvre les portes de ses villas cachées et secrètes, un juteux business insoupçonné de la location estivale. Mais sur Belle-Île-en-Mer, des familles réussissent à dénicher des bons plans et des formules ultra-économiques à moins de 2 000 euros la semaine, logement, repas et voyages compris. Comment est-ce possible ?

Autre poste de dépense : les courses. Sur une île, en période estivale, c’est a priori 10 % plus cher que sur le continent. Pourtant, des patrons d’hypermarché à Belle-Île-en-Mer réussissent à baisser leurs tarifs. Sur l’Atlantique, même en matière de loisirs, des entrepreneurs rivalisent d’ingéniosité pour proposer de nouvelles attractions tout en restant compétitifs : parc aquatique inattendu au cœur de l’île d’Oléron, croisières d’un nouveau genre sur Belle-Île, location de vélos à petits prix… il faut surprendre les touristes avec des recettes originales et offrir des propositions à tous les budgets !

Corollaire de leur succès et de leur fréquentation en hausse, des embouteillages records sur les ponts reliant ces îles au continent, parkings saturés dans les hypermarchés, transports coûteux de marchandises en mer, des défis logistiques dont ces destinations ont pourtant su tirer profit.

Entre nouveautés et bataille des prix, quels sont les secrets de la réussite de ces îles ? Dans ce match à couteaux tirés, laquelle fera un carton plein cet été ? Bons plans dans l’Atlantique : le match des îles est lancé !

Dernière modification le vendredi, 31 juillet 2026 12:36
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