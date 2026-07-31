"C dans l'air" vendredi 31 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Salhia Brakhlia sur France 5

Salhia Brakhlia vous donne rendez-vous ce vendredi 31 juillet 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

C dans l'air reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce vendredi 31 juillet 2026, Salhia Brakhlia reçoit Karim Yahiaoui, grand reporter à France 24.

Alors qu’environ 1 500 entrées illégales de migrants avaient été observées depuis une dizaine de jours à Ceuta, le flux s’est soudainement accéléré, jeudi 30 juillet, avec l’arrivée par la mer de milliers de personnes, de jeunes hommes et des adolescents dans leur immense majorité, Marocains pour la plupart.

Les arrivées se sont poursuivies dans la nuit. Au moins 18 d’entre eux sont morts par noyade. D'après les autorités espagnoles, près de 50 000 auraient franchi la frontière au ‌cours des dernières 24 heures.

17:45 "C dans l'air"

Salhia Brakhlia décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Anthony Bellanger, éditorialiste à Franceinfo TV, spécialiste des questions internationales.

Audrey Goutard, grand reporter à France Télévisions, spécialiste des faits de société.

Lucile Descamps, journaliste au service reportage du Parisien. Elle co-signe un numéro spécial sur l’affaire Espstein, « L’enquête Epstein, au cœur du scandale ».

Marie Peyraube, Journaliste-réalisatrice de Daval, la série.

Le thème de l'émission :

Epstein : les morts mystérieuses du volet français

Un mort de plus dans l'affaire Epstein. Le corps de Daniel Siad, ancien recruteur de mannequins, a été retrouvé la semaine dernière dans son appartement des Hauts-de-Seine. Il était visé par une enquête pour des faits de viol et de traite d'êtres humains. Les premières constatations n'ont pas révélé de trace de violence mais les circonstances de sa mort interrogent.

Son décès remet en lumière le volet français de l'affaire. Les enquêteurs cherchent à comprendre le fonctionnement du réseau français d'Epstein, auquel Siad est soupçonné d'avoir appartenu, mais aussi Jean-Luc Brunel, ancien agent de mannequins mort en prison en 2022. Les investigations portent aussi sur les séjours d'Epstein en France, notamment dans son appartement parisien de l'avenue Foch. Plusieurs noms sont également cités dans les documents liés à l'affaire, dont celui de Jack Lang, qui conteste toute implication dans des faits répréhensibles.

Aux États-Unis, la mort de Jeffrey Epstein, en août 2019, continue d'alimenter les controverses. Retrouvé mort dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center de New York, il est officiellement décédé par suicide mais les défaillances de surveillance de la prison et les zones d'ombre autour de son réseau continuent d'alimenter les théories alternatives.

L'affaire reste également un problème politique pour Donald Trump. Alors que la pression monte pour obtenir la publication de nouveaux documents, Ghislaine Maxwell, ancienne complice de Jeffrey Epstein, condamnée à vingt ans de prison pour trafic sexuel de mineures, affirme être prête à apporter des éléments susceptibles d'innocenter le président américain. Mais le Congrès s'oppose à une éventuelle grâce en sa faveur.

Alors, quelles sont les conséquences de la mort de Daniel Siad sur l'enquête ? Pourquoi la thèse du suicide d'Epstein est remise en cause ? Donald Trump peut-il contenir la pression politique autour de ce dossier ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.