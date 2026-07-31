"28 minutes" vendredi 31 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

Jean-Mathieu Pernin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 30 juillet 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Pas de vacances pour l'actu ! Cet été, Jean-Mathieu Pernin reste à l'antenne le wee-end pour "Le club" du vendredi et du samedi.

Toujours au programme cet été, un regard aiguisé sur l'info et des rendez-vous incontournables du magazine.

Ce vendredi, Jean-Mathieu Pernin décrypte l’actualité en compagnie de ses clubistes :

Flora Ghebali, essayiste, militante pour la transition écologiste,

Noémie Halioua, essayiste, membre du comité éditorial de la Nouvelle Revue Politique,

Thibault Prébay, économiste,

Coco, dessinatrice à Charlie Hebdo et Libération.

Au sommaire ce vendredi 31 juillet 2026 :

Incendies, canicule : enfin la fin du déni ?

42 000 hectares partis en fumée dans le sud-ouest, jusqu’à 220 000 personnes évacuées, une 4e vague de chaleur en moins de 3 mois… Les Français vont-ils enfin prendre conscience de la réalité du dérèglement climatique ?

Xenia Fedorova : propagande russe ou liberté d’expression ?

Accusée de véhiculer la propagande russe dans les médias du groupe Bolloré (Cnews, Europe 1, JDD), l’ancienne patronne de la chaîne russe RT en France, Xenia Fedorova, a reçu un avis d’expulsion par le ministère de l’Intérieur. Les médias des groupes Lagardère et Bolloré dénoncent une atteinte à la liberté d’expression.

Jean-Mathieu Pernin reçoit Guilhem Fabre, pianiste, concertiste fondateur de l’association “uNopia” qui sillonne la France et l’Europe pour faire découvrir la musique classique à des publics non avertis, grâce à une camionnette itinérante.

Le chef d’État argentin, Javier Milei, a provoqué un incident diplomatique avec le Brésil après avoir insulté son homologue Lula. C’est le duel de la semaine de Valérie Brochard.

Apple va reporter la sortie de ses lunettes intelligentes. En cause : les polémiques qui entourent les lunettes connectées du groupe Meta, accusées de porter atteinte à la vie privée. C’est l’histoire de la semaine d’Alix Van Pée.

Zinedine Zidane est nommé à la tête de l’équipe de France. Il accomplit son rêve et peut-être aussi celui de toute une nation. C’est le Point Com de Anna N' Diaye.

La une internationale immortalise un afflux massif de migrants ce vendredi matin à Ceuta, en Espagne, à la frontière marocaine.

Dans “En Théorie”, Aurore Vincent se demande si le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée.