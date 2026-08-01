"Grands Reportages" : Voyages en famille, des souvenirs pour la vie, samedi 1er août 2026 sur TF1

Samedi 1er août 2026 à partir de 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 rediffusera « Voyages en famille : des souvenirs pour la vie ! » un document en deux parties réalisé par Linda Huré.

C’est le rêve d’une vie, tout quitter pour faire un tour du monde en famille.

Ce rêve, Frédéric et Linda ont décidé de le réaliser. Lui est photographe animalier, elle est journaliste. Ils vont partir en reportage aux quatre coins du monde durant un an, et embarquer avec eux leurs deux enfants de 12 ans et 16 ans, pour un autre apprentissage. De la jungle de Sumatra, en passant par les îles du Pacifique, les paysages d’Australie, la jungle d’Amazonie et le désert de Namibie, ils vont vivre une année exceptionnelle d’aventure et de découvertes.

La famille va nous faire partager cet incroyable périple à 4. Les émerveillements, les rencontres, les défis, mais aussi les imprévus et les galères. Le voyage d’une vie !

Première partie

La première destination est l’Indonésie. La petite famille va s’immerger quelques jours au cœur d’une tribu ancestrale isolée « Les Mentawai », au cœur d’une jungle dense et tenter de filmer les derniers orangs-outans des forêts de Sumatra. Ils seront très chanceux « C’est une maman avec son petit !! » s’écrie Milo. Une rencontre exceptionnelle pour les enfants.

Puis, cette aventure va les mener jusqu’aux paysages grandioses de l’Australie, le territoire des kangourous. Un road trip de plusieurs semaines en Van sur les routes mythiques et surtout pour découvrir les fonds marins des îles du Pacifique. Le défi pour toute la famille sera de plonger au milieu des squales pour faire des images de requins bouledogues : « C’est un peu le but de ce voyage aussi de se dépasser, de vivre des expériences hors normes et de pouvoir se dire ensuite : “je l’ai fait” ». La famille terminera ensuite cette première partie de voyage sur les terres sauvages et authentiques du Vanuatu.

Durant un an, les enfants vont devoir s’adapter loin de leur vie citadine et de leur confort. « Pratiquer d’autres langues, rencontrer d’autres populations, c’est une autre école qu’on va essayer de vivre cette année » confie Frédéric. Pour les parents, il ne faudra pas oublier de leur faire l’école à la maison, dans un voyage où chacun va vivre les uns sur les autres durant un an. Toujours en mouvement et dans des espaces réduits, la logistique est loin d’être évidente, d’autant que Frédéric va devoir composer avec des problèmes de santé qui pourraient stopper net le voyage…

Ce périple en famille leur réserve des découvertes incroyables au gré des différents lieux qu’ils vont traverser, mais aussi beaucoup d’imprévus et de nombreuses galères… Une aventure à 4 qui ne sera pas de tout repos, mais qui va surtout les transformer à jamais.

2ème partie

Le voyage a débuté depuis bientôt 6 mois et la famille poursuit ses aventures au Vanuatu, ils vont approcher le Yasur, le volcan actif le plus accessible au monde, juste au-dessus du cratère ! Ce volcan imprévisible va leur réserver des sensations fortes. La famille partira ensuite au Japon, pour réaliser des images de macaques dans la neige et de grues sur la glace à Hokkaido. L’occasion pour les enfants de laisser parler leurs nouvelles passions : la photo pour Milo et le dessin pour Nils. Mais le climat sibérien et le blizzard leur donneront des difficultés…

Puis changement de continent, direction l’Amérique du Sud, pour une immersion en Amazonie avec son environnement hostile avant de partir à la découverte des paysages de l’altiplano bolivien. Un rêve éveillé pour Milo : « C’est vraiment l’un des plus beaux paysages qu’on ait vus » Dernière étape : plusieurs semaines en Afrique pour tenter de filmer les derniers lions du désert de Namibie. Et les lions ne sont pas les seuls grands animaux sauvages auxquels ils vont être confrontés…

Au fil du voyage, les enfants vont se transformer loin de leur vie citadine et de leur confort. « Depuis le voyage, je me sers de moins en moins de mon téléphone. Je préfère passer du temps dehors » explique Nils. C’est un autre apprentissage, mais pour les parents. Il ne faut pas oublier de leur faire l’école à la maison, même si la logistique n’est pas évidente. Car Milo doit rester au niveau pour espérer passer en 4ème à son retour et retrouver ses copains qui lui manquent de plus en plus. Vivre les uns sur les autres durant un an, en étant toujours en mouvement et dans des espaces réduits, ce n'est pas toujours simple pour deux ados…

Une aventure à 4 qui ne sera pas de tout repos et qui va surtout les changer à jamais !