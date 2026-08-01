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"Au bout de l’enquête" sur l'affaire Joël Lévèque samedi 1er août 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 1 août 2026 253
"Au bout de l’enquête" sur l'affaire Joël Lévèque samedi 1er août 2026 sur France 2

Samedi 1er août 2026 à 14:50, France 2 rediffusera le numéro du magazine "Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" consacré à l'affaire Joël Lévèque.

"Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ?"  s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

Affaire Joël Lévèque, quatre mariages, trois enterrements

Ce devait être une jolie balade en mer, au large de Hyères, près de Toulon, pour Joël Lévêque et son épouse. Mais ce 7 septembre 2013, elle tourne au drame. Sa femme passe par-dessus bord et se noie.. Accident ? Ou meurtre déguisé ?

Au fur et à mesure de l’enquête des gendarmes les soupçons sur Joël Lévêque grandissent. D’autant qu’autour de lui, la mort rôde…

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

Dernière modification le samedi, 01 août 2026 11:06
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