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"13h15 le samedi" : Les cueilleurs de la mer à revoir ce 1er août 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 1 août 2026 269
"13h15 le samedi" : Les cueilleurs de la mer à revoir ce 1er août 2026 sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le dimanche" ce 1er août 2026 sur France 2, « Les cueilleurs de la mer », le portrait d'un couple qui a créé une ferme marine.

C'est sur la presqu'île de Guérande qu'un couple a entrepris, il y a dix ans, une reconversion sur le tard. Ils ont troqué leurs horaires de bureau contre une vie au grand air, à cultiver des algues. Leur récolte est désormais à la carte des plus grands restaurants.

"13h15 le samedi" dresse le portrait d’un couple de courageux, des passionnés qui ont créé une véritable ferme marine. Dans une vie antérieure, Valérie et Jean-Marie Pédron étaient cadres, ils géraient des aquariums, et puis il y a dix ans, ils ont eu envie d’une vie au grand air. Alors, ils ont tout quitté pour un retour aux sources, sur la presqu’île de Guérande…

Leur pari fou : récolter des algues fraîches comme la nori, la laitue de mer ou la dulse poivrée, les cuisiner et, surtout, les vendre aux plus grands chefs. Pour Jean-Marie, 64 ans, et Valérie, 57 ans, c’est un véritable sacerdoce par tous les temps, mais ils sont en train de réussir : leurs algues figurent désormais aux menus de Pierre Gagnaire, d’Alain Ducasse ou encore d’Anne-Sophie Pic.

Un document de Bertrand Jeanneau, Aurélie Darblade et Alexandre Adam / Kartagen.

Dernière modification le samedi, 01 août 2026 10:34
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