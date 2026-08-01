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Sommaire de "50' Inside" samedi 1er août 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 1 août 2026 151
Sommaire de "50' Inside" samedi 1er août 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 1er août 2026 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

"50’ Inside" passe à l’heure d’été et plonge au cœur de ses séquences les plus fortes.

Tout au long de la saison estivale, l’émission invite les téléspectateurs à (re)découvrir les moments forts qui ont rythmé l’actualité people et culturelle à travers interviews, reportages immersifs et enquêtes inédites.

L’occasion de revivre des portraits marquants, comme ceux de Dorothée ou de Laure Manaudou, et de s’évader vers des destinations de rêve, de Minorque à la Grèce, sans oublier des escapades paradisiaques en France.

Au sommaire cette semaine :

Rock acrobatique  La nouvelle passion des Français.

Le portrait • Laurent Baffie

Le Comte de Monte-Cristo  Le pari réussi de Pierre Niney.

Le Bristol  Comment le plus secret des palaces parisiens organise-t-il la soirée du siècle ?

La provence secrètee  À la conquête d'un nouveau paradis.

Dernière modification le samedi, 01 août 2026 11:55
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