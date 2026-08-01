"C dans l'air" samedi 1er août 2026, sommaire et invités reçus par Salhia Brakhlia sur France 5

Salhia Brakhlia vous donne rendez-vous ce samedi 1er août 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

C dans l'air reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce samedi 1ᵉʳ août 2026, Salhia Brakhlia reçoit Stéphanie Chéhab, trésorière de MeTooMedia.

La pièce de théâtre de Gérard Darmon, Un château de cartes, qui devait être reprise à Paris dès septembre a finalement été déprogrammée. Les propriétaires du théâtre et le producteur du spectacle ne veulent pas revivre la même chose qu’avec Patrick Bruel, visé par plusieurs plaintes pour viols et agressions sexuelles, et mis en examen en juin.

Par ailleurs, Mediapart révélait cette semaine que deux nouvelles plaintes visent Patrick Bruel.

17:45 "C dans l'air"

Salhia Brakhlia décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Gaëlle Macke, journaliste économique, ex-directrice déléguée de la rédaction de Challenges.

Nicolas Barré, journaliste, ancien directeur de la rédaction à Politico.

Isabelle Raymond, cheffe du service Économie et social à Franceinfo.

Mathilde Visseyrias, journaliste spécialiste du tourisme au Figaro.

Le thème de l'émission :

Feux, canicules, pouvoir d'achat : l'été bouleversé des Français

L'été 2026 restera comme l'un des plus éprouvants jamais connus en France. Près de 100 000 hectares sont déjà partis en fumée, dont plus de 40 000 en Gironde, un record. Des centaines de milliers de personnes ont dû être mises à l'abri, tandis que plusieurs départements restent en vigilance face au risque de nouveaux départs de feu. La chaleur bouleverse aussi le quotidien des Français. Écoles, entreprises, hôpitaux, collectivités : tous doivent désormais s'adapter à des épisodes caniculaires plus fréquents et intenses, et qui tendent à devenir la norme.

À ces difficultés s'ajoutent les inquiétudes pour le pouvoir d'achat. Les salaires progressent peu tandis que certains produits alimentaires continuent d'augmenter. Après le poisson, dont les prix ont fortement grimpé ces derniers mois, les professionnels anticipent une hausse des prix de plusieurs fruits et légumes, les mauvaises récoltes liées aux conditions climatiques pesant sur l'offre.

Pendant ce temps, la campagne électorale se dessine déjà. C dans l'air a suivi la caravane de La France insoumise pendant sa tournée estivale. Le mouvement entend faire de la transition écologique l'un des thèmes majeurs des prochains mois.

Alors, comment les Français peuvent-ils s'adapter à des étés toujours plus extrêmes ? Le pouvoir d'achat risque-t-il d'être fragilisé par les conséquences du climat ? L'écologie s'imposera-t-elle comme l'un des grands enjeux de la campagne électorale ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.