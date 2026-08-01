"28 minutes" samedi 1er août 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

Jean-Mathieu Pernin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce samedi 1er août 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Pas de vacances pour l'actu ! Cet été, Jean-Mathieu Pernin reste à l'antenne le wee-end pour "Le club" du vendredi et du samedi.

Toujours au programme cet été, un regard aiguisé sur l'info et des rendez-vous incontournables du magazine.

Ce samedi, Jean-Mathieu Pernin décrypte l’actualité en compagnie de ses clubistes :

Eva Morletto, correspondante à Paris pour le magazine italien Grazia,

Isabelle Durant, présidente du think tank Friends of Europe,

Gil Mihaely, historien, président du conseil scientifique de la revue Conflits,

Eric Truant, dessinateur de presse.

Au sommaire ce samedi 1er août 2026 :

Faut-il ralentir le développement de l’IA ?

Les appels à ralentir la course à l’IA se multiplient. Sam Altman, patron d’OpenAI, estime que les entreprises pourraient devoir ralentir le rythme de développement, afin de mieux maîtriser ces nouvelles capacités. Dans le même temps, l’Union européenne accélère avec un appel d’offres de 30 milliards d’euros pour construire ses premières “giga-usines” d’IA.

Trump-Nétanyahou : derrière les sourires, le président américain reprend la main

Le Premier ministre israélien a qualifié sa rencontre avec Donald Trump de “meilleure des conversations”, quant à la Maison Blanche de rencontre “positive et constructive”. Mais cette image d’entente intervient alors que les deux dirigeants affichent des divergences sur plusieurs dossiers au Moyen-Orient.

Jean-Mathieu Pernin recevra Nicolas Toutain, chef-jardinier du Château de la Bourdaisière, qui présente “Le Conservatoire de la tomate”, aux éditions Ulmer. Il y retrace l’histoire de ce fruit.

Valérie Brochard nous emmène chez nos voisins roumains. Après plusieurs incursions de drones russes dans son espace aérien, Bucarest a pris des mesures diplomatiques contre Moscou.

Olivier Boucreux décerne le titre d’employée de la semaine à la forêt, véritable poumon vert de la planète. En France, plus de 117 000 hectares sont déjà partis en fumée depuis le début de l’année.

Julia Van Aelstzappe sur la télévision américaine, où plus de 18 000 cas de cyclosporose ont été recensés, après que des laitues contaminées ont été servies dans des restaurants Taco Bell.

Anna N’Diaye nous invite à méditer sur les vertus de la chorale face à une actualité toujours plus anxiogène.

Enfin, retrouvez la rubrique Dérive des continents de Benoît Forgeard.