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"20h30 le samedi" : Promenons-nous dans les bois ce 1er août 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 1 août 2026 469
"20h30 le samedi" : Promenons-nous dans les bois ce 1er août 2026 sur France 2

Ce 1er août 2026 dans "20h30 le samedi" sur France 2, plongez au cœur de la forêt avec « Promenons-nous dans les bois », un reportage consacré aux stages d'initiation à la survie en pleine nature.

L’aventure commence parfois tout près de chez soi : par exemple, dans une forêt en Ile-de-France avec un défi en pleine nature. Il s'agit de réapprendre à se débrouiller de façon autonome pendant trois jours et deux nuits avec, comme équipement, seulement un couteau, une tasse, et 80 grammes de farine.

Maxime et Thomas ont tenté ce pari, avec d’autres apprentis aventuriers, sous l’œil attentif d’Eléonore, une ancienne infirmière passionnée de survie. Ils devront se confronter aux éléments immergés en pleine nature, en milieu parfois hostile, loin de la technologie et du confort auquel ils sont habitués.

Une escapade signée Nolwenn Hervé, Vincent Barral, Benoît Viudès / Nania Films.

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