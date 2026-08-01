"66 Minutes" dimanche 2 août 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 2 août 2026 à partir de 17:35, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 deux numéros de "66 minutes : Grand Format". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

17:35 66 Minutes Grand Format

Le Mékong, mythique et envoûtant

C’est un voyage de rêve et même le voyage d’une vie : une croisière au fil du Mékong.

Le navire « Indochine 2 », bateau de croisière à taille humaine, navigue sur ce fleuve envoûtant, du Vietnam au Cambodge. Une aventure inoubliable pour la cinquantaine de passagers. Traditions séculaires, délices culinaires, les étapes de cette exploration disent tout de cette croisière mythique : Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, la baie d'Along, Phnom Penh ou encore les majestueux temples d'Angkor. Un voyage où tout semble paisible.

Mais en coulisses, l’équipage se démène. Il doit, de jour comme de nuit, répondre à toutes les demandes et faire face aux imprévus. Pour le personnel de bord, ce séjour paradisiaque est parfois loin d’être un long fleuve tranquille.

18:10 66 Minutes Grand Format

Saint-Tropez : star des marchés, marché des stars

À Saint-Tropez (Var), le marché de la place des Lices est une institution à part. Deux fois par semaine, ce lieu emblématique se transforme en rendez-vous incontournable du chic provençal, attirant exposants, habitants, célébrités et clientèle internationale. Produits du terroir, spécialités locales, mode estivale et objets de luxe détournés, chaque stand reflète l’art de vivre tropézien, entre élégance et convivialité.

Derrière les étals, certains commerçants fidèles s’y installent depuis des décennies, tandis que d’autres tentent leur chance pour séduire une clientèle exigeante. Même les chefs des grandes tables de la région viennent y faire leurs emplettes. Ici, le marché n’est pas seulement un lieu d’achat : c’est une scène où se mêlent tradition, prestige et effervescence estivale, au cœur du mythe tropézien.