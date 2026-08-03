"28 minutes" lundi 3 août 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

Jean-Mathieu Pernin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 3 août 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Pas de vacances pour l'actu !

Chaque soir du lundi au jeudi, jusqu'au 20 août 2026, Jean-Mathieu Pernin accueille invités et experts sur le plateau de 28 minutes, accompagné en alternance de Marion L'Hour, Valérie Brochard, Hélène Roussel ou Paul Barcelonne, ainsi que Julia Van Aelst ou Fanny Weil.

Toujours au programme cet été, un regard aiguisé sur l'info et des rendez-vous incontournables : l'interview de première partie, un débat autour de l'actualité du jour, et, en fin d’émission, les chroniques de Marjorie Adelson et Théophile Cossa, sans oublier la pastille "Vous dînerez moins bête" de Victor Dekyvère.

Au sommaire ce lundi 3 août 2026 :

Médaille d’or en sabre : une femme qui tranche

Deux ans après son sacre olympique à Paris, Manon Apithy publie “L’or de la vie : dépasser mes peurs et mes limites” (Robert Laffont), un livre dans lequel elle revient sur les grandes étapes de son parcours. De ses débuts en escrime à son retour à la compétition en passant par des blessures, un burn-out et sa maternité, la championne raconte les coulisses d’un parcours sportif exceptionnel et les combats personnels qui l’ont accompagné.

Après Ceuta, la pression migratoire peut-elle faire exploser l’Europe ?

60 000 personnes migrantes sont entrées illégalement dans l'enclave espagnole de Ceuta. Les journées des 30 et 31 juillet 2026 resteront gravées comme un moment inédit, illustrées par des images d'adolescents célébrant avec des gestes de sportifs victorieux leur arrivée dans l'Union européenne. Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur français a signalé, dès le lendemain, que les forces de l’ordre seraient multipliées aux frontières sud. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, a annoncé la suspension de libre circulation de l’Italie avec l'Espagne. Et Mette Frederiksen, première ministre danoise, a jugé que l'UE devrait “envisager de suspendre la coopération Schengen avec l'Espagne”. Pendant ce temps, Pedro Sánchez, président espagnol, dénonce l’attitude “égoïste” de certains pays de l’UE. Les 27 se réunissent, mardi 4 août, afin d'échanger sur “les développements à Ceuta”.

Le café frappé est devenu l'une des boissons emblématiques de l'été en Grèce. L'occasion pour Isadora Dartial de nous raconter l'histoire de cette spécialité, née à la fin des années 1950.

Théophile Cossa nous explique le phénomène climatique El Niño, son fonctionnement et les raisons pour lesquelles les scientifiques surveillent déjà son prochain épisode.