"28 minutes" mardi 4 août 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

Jean-Mathieu Pernin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 4 août 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Pas de vacances pour l'actu !

Chaque soir du lundi au jeudi, jusqu'au 20 août 2026, Jean-Mathieu Pernin accueille invités et experts sur le plateau de 28 minutes, accompagné en alternance de Marion L'Hour, Valérie Brochard, Hélène Roussel ou Paul Barcelonne, ainsi que Julia Van Aelst ou Fanny Weil.

Toujours au programme cet été, un regard aiguisé sur l'info et des rendez-vous incontournables : l'interview de première partie, un débat autour de l'actualité du jour, et, en fin d’émission, les chroniques de Marjorie Adelson et Théophile Cossa, sans oublier la pastille "Vous dînerez moins bête" de Victor Dekyvère.

Au sommaire ce mardi 4 août 2026 :

"Le procès d’une vie" : le combat de femmes ordinaires pour l’IVG

Coécrite, mise en scène par Barbara Lamballais et interprétée par Céline Toutain, “Le procès d’une vie” se joue au théâtre du Splendid, à Paris, jusqu’au 3 janvier 2027. À l'automne 1971, Marie-Claire Chevalier est violée, à 16 ans, par un camarade de classe. Elle tombe enceinte et cherche à avorter. La jeune fille rencontre Micheline Bambuck, laquelle avait déja pratiqué des avortements sur elle-même, qui accepte de l’aider. Dénoncée par son ex-petit ami, Marie-Claire Chevalier va subir deux procès à Bobigny en octobre et novembre 1972, défendue par Gisèle Halimi, où l’avocate plaidera la dépénalisation de l’avortement. Quelques mois plus tard, la loi Veil du 17 janvier 1975 autorise l’IVG.

Attaques ukrainiennes en Russie : Poutine a-t-il perdu le contrôle de sa guerre ?

Neuf personnes ont été tuées dimanche en Russie lors d'attaques ukrainiennes, selon les autorités locales. Ces frappes, menées jusque dans des régions éloignées de la frontière, illustrent-elles une nouvelle stratégie de Kiev ? Au-delà de son objectif de récupérer la Crimée, l'Ukraine cherche à fragiliser l'économie russe et à entamer le moral de la population. Depuis la mi-juillet, elle multiplie notamment les attaques de drones contre les entrepôts de “Wildberries”, le géant russe du e-commerce. En accentuant la pression sur Moscou, le président ukrainien Volodymyr Zelensky espère contraindre Vladimir Poutine à s'engager dans des négociations de paix.

Isadora Dartial nous explique l’expression italienne “fare la vasche”, qui consiste à se retrouver chaque soir pour marcher ensemble dans les rues du village.

Théophile Cossa nous raconte comment marche la traque aux scarabées japonais. Il est l’un des insectes invasifs les plus redoutés d'Europe et gagne progressivement du terrain en France.