Le Commissaire Montalbano de retour sur France 3 dimanche 26 juillet à 21:05

L'Italie est à l'honneur sur France 3 pour ce début d'été. Dès le dimanche 26 juillet retrouvez le Commissaire Montalbano, la série policière italienne d'après l'oeuvre d'Andrea Camilleri, au succès toujours renouvelé !

Les enquêtes de Montalbano, commissaire à la fois sombre, attachant et d’une rare intuition, se déroulent dans la ville imaginaire sicilienne de Vigata et dans ses environs. Esprit brillant, entouré d’une équipe haute en couleurs (l’inspecteur Mimi, Fazio), il affronte et résout les pires crimes. Prostitution, drogue, organisation mafieuse, crime passionnel, Montalbano démasque tous les criminels, non sans une bonne dose d’humour !

Inédit dimanche 26 juillet, épisode 33 : A l’autre bout du fil

Alors que les migrants affluent quotidiennement sur les côtes siciliennes, Montalbano doit résoudre une affaire de viol sur mineure qui aurait eu lieu durant la traversée d'un bateau. Meriem, une employée d’Elena Biasini, la couturière chargée de faire un costume sur mesure pour Montalbano, lui sert temporairement de traductrice. Une nuit, il est appelé pour se rendre dans l'atelier de couture d’Elena et la trouve morte, brutalement assassinée à coups de ciseaux…

Et à partir du 9 août découvrez une nouvelle série sur fond d’enquête policière : “Le silence de l'eau”.