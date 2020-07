La mini-série “Maman a tort” arrive sur France 2 le 7 août, découvrez le making of (vidéo)

Vendredi 7 août à 21:05, France 2 débutera la diffusion de “Maman a tort”, une mini-série de 6 épisodes de 52 minutes, avec Anne Charrier, Pascal Elbé, Sophie Quinton, Camille Lou, Samuel Theis et Gil Alma.

L'histoire en quelques lignes...

Quand Malone, du haut de ses 3 ans et demi, affirme que sa maman n’est pas sa maman, Vasile, psychologue scolaire, le croit. Il doit agir vite et trouver de l’aide, celle de Marianne, commandant de police au SRPJ du Havre, par exemple. Mais doit-on croire la parole d’un enfant, lorsqu’on est flic, la tête occupée par l’enquête d’un casse sanglant, avec un butin de plusieurs millions d’euros dans la nature ?

Edito de France 2

Une énigme à tiroirs, un enfant étrange qui dit que sa mère n’est pas sa mère, une commandante de police pour le moins originale et entourée d’une équipe haute en couleur, un décor hallucinant... Autant d’éléments qui nous ont séduits quand nous avons reçu la proposition d’adapter en série le roman de Michel Bussi. Une formidable occasion pour France Télévisions d’explorer l’univers si puissant de cet auteur à succès.

Aujourd’hui, son best-seller est devenu une série en six épisodes que nous sommes fiers de vous présenter.

François Velle a magnifiquement mis en scène l’adaptation de Véronique Lecharpy. D’emblée, nous sommes emportés par la grâce de Tom d’Ornano qui prête son craquant minois au petit Malone, un enfant que plusieurs mamans se disputent et dont la mémoire s’efface au fil des jours, rendant de plus en plus complexe la recherche de la vraie maman.

Edito de la production

Produire un 6 x 52 min est un travail au long cours.

Pour Maman a tort, il y eut d’abord la découverte du livre de Michel Bussi et le pur plaisir de lecture d’une histoire éminemment romanesque, addictive et inattendue : on y parle de sauver la mémoire d’un enfant, du désir de maternité chez différentes figures féminines, tout en enquêtant sur un casse.

Il y eut ensuite la très belle proposition d’adaptation de Véronique Lecharpy, qui a rendu possible cette aventure, et l’enthousiasme de France 2.

Il y a maintenant, après de longs mois intenses sous la direction de François Velle, la naissance d’une grande série portée par un casting d’acteurs à la fois rare et populaire, et un enfant exceptionnel.