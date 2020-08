La série “Big Little Lies” arrive sur TF1 le mardi soir à partir du 25 août

“Big Little Lies”, la série événement multi-récompensée arrive sur TF1. Dès le mardi 25 août, TF1 diffusera la première saison.

L'histoire en quelques lignes...

Madeline, Jane et Celeste se lient d'amitié grâce à leurs enfants, élèves à l'école primaire dans la petite ville côtière de Monterey, près de San Francisco, en Californie. Quelques mois plus tard, une soirée organisée pour collecter des fonds à l'école vire au cauchemar lorsqu'un meurtre est perpétré... Qui est mort ? Qui est responsable du drame ? Peu à peu, les trois mères de famille se dévoilent et laissent apparaître de lourds secrets...Que cachent-elles et pourquoi ?



Basée sur le roman « Petits secrets, grands mensonges » de Liane Moriarty (Albin Michel), “Big Little Lies” met en scène le quotidien de femmes vivant dans une banlieue chic. Leur vie, paisible en apparence, cache de nombreux secrets…

Véritable série culte, au cast prestigieux, “Big Little Lies”arrive enfin sur TF1 en prime-time. A découvrir dès le 25 août chaque mardi soir à 21:05.