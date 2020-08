La saison 2 de la série “9-1-1” arrive sur M6 jeudi 27 août

Jeudi 27 août, M6 débutera la diffusion de la seconde saison, inédite, de la série “9-1-1” qui nous plonge dans le quotidien palpitant et angoissant de ces hommes et femmes qui placent leur propre vie après celle des autres.

Au fil des épisodes, vous découvrirez des situations spectaculaires et extraordinaires... pourtant souvent inspirées d’histoires vraies…

Service d’appels d’urgences, pompiers, secouristes ou policiers, tous ces intervenants sont constamment mis sous pression, confrontés quotidiennement à des situations stupéfiantes, voire même choquantes. S’ils ont pour mission de voler au secours des habitants en danger de Los Angeles, ces héros de l’ombre doivent également gérer leurs propres problèmes du quotidien.

La série “9-1-1” est inspiré de faits réels… imaginé par Ryan Murphy à la suite d’un évènement personnel : “Notre fils avait 11 mois quand il a arrêté de respirer en plein milieu de la nuit. Nous étions totalement paniqués, on a appelé le 9-1-1 et avons commencé le massage cardiaque. A 2 heures du matin, 4 secouristes sont arrivés, ils étaient incroyablement calmes et ont ramené notre fils à la vie. À travers cette série, je cherche à mettre la lumière sur ces héros du quotidien.”

Un tournage à haut risque pour la nouvelle recrue !

Ronda Roussey rejoint le casting de cette nouvelle saison. D’abord catcheuse professionnelle, on a pu la voir dans “Expendables 3” ou “Fast & Furious 7”. Dans la série, elle incarnera Lena Bosko, une pompière courageuse et audacieuse. Lors de son 1er jour de tournage, une porte de bateau lui est tombée sur la main lui sectionnant l’index qu’elle a donc failli perdre...

Connie Britton fait son retour dans la série !

Présente dans la saison 1, Connie Britton (“Nashville”, “Friday Night Lights”) qui interprétait l’opératrice Abby, reviendra en 2ème partie de saison. L’occasion peut-être pour les aficionados de la série de voir renaître son idylle avec Buck...