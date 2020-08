Série en tournage pour France 3 : “Crossroads” avec Alexia Barlier et Thomas Jouannet

Sophie Cross, brillante avocate, et Arthur Leclercq, son fils de 5 ans, profitent d’une belle journée d’été dans les dunes de la mer du Nord.

Quelques secondes d’absence de Sophie suffisent pour que son fils disparaisse. Le cauchemar commence alors pour elle et Thomas son mari, pourtant commissaire de police, mais impuissant face à ce drame et anéanti de ne pouvoir retrouver leur fils.

Les jours puis les semaines passent mais l’enquête piétine. Les doutes et les suspicions naissent : Arthur a- t-il vraiment été enlevé ?

Trois ans plus tard, Sophie et Thomas dévastés tentent malgré tout de se remettre en mouvement. Alors qu’il est convaincu qu’ils ne reverront jamais leurs fils; Elle, refuse de perdre espoir et décide d’intégrer la police afin de retrouver la trace d’Arthur. C’est dans l’unité criminelle dirigée par son mari Thomas qu’elle va devoir se faire une place parmi les membres de l’équipe plus ou moins heureux d’accueillir cette nouvelle recrue.

Le tournage a débuté le 10 août et se déroule jusqu'au 6 novembre 2020 à Bruxelles, Anvers et Ostende.

Avec : Alexia Barlier (Sophie Cross), Thomas Jouannet (Thomas Leclercq), Cyril Lecomte (Gabriel Deville), Mariama Gueye (Amina Dequesne), Oussama Kheddam (Fred Fontaine).