“Dix pour cent” : la saison 4 arrive le 21 octobre sur France 2, les Guests de cet ultime volet

Mercredi 21 octobre à 21:05, France 2 débutera la diffusion de la 4ème saison de la série “Dix pour cent”.

Cette saison sera celle de toutes les audaces et de tous les dangers pour ASK, qui sous la direction d’Andréa et malgré les craintes de Gabriel, va recruter une nouvelle agent senior, Elise Formain, venue de chez Starmedia, pour le meilleur ou pour le pire.

En 4 saisons Dix Pour Cent a su se hisser au rang des séries françaises dont tout le monde parle. Des séries que l’on partage. Pourquoi ?

Parce que cette famille d’agents passionnés, névrosés et touchants, ont su faire écho à nos contradictions intimes. Et sans doute aussi parce que dans chaque star, nous reconnaissons nos doutes, nos propres angoisses et notre aspiration parfois contrariée à être aimés.

Pour cette nouvelle saison, Dix pour Cent réalise une fois de plus le tour de force de satisfaire notre goût plus ou moins assumé du sensationnel en le nourrissant de tendresse, de drôlerie et de glamour. Bref, en explorant une fois de plus tous les recoins des passions humaines.

Dans ce dernier volet, la maison ASK brûle. Et c’est un divorce qui y a mis le feu. Celui de Mathias et Noémie avec les autres agents. Andréa, Mathias, Gabriel, Arlette, Hervé, Sofia et Camille vont devoir se battre pour la garde de leurs Talents. Et quels talents ! Charlotte Gainsbourg, Mimie Mathy, Franck Dubosc, Valéry Donzelli, José Garcia, Sandrine Kiberlain, Muriel Robin, Sigourney Weaver, Jean Reno, Xavier Beauvois, Tony Parker, Nathalie Baye...

Et ce combat, fait de sang, de larmes et de rires, ils le mèneront avec fougue et panache !