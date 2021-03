“Un homme d'honneur” lundi 22 mars sur TF1 : découvrez les 1ères minutes (vidéo)

A découvrir lundi 22 mars à 21:05 sur TF1 les deux premiers épisodes de la série “Un homme d'honneur” avec Kad Merad. Découvrez les premières minutes de cette nouvelle série de TF1.

Épisode 1

Le juge Richard Altman voit sa vie basculer le jour où son fils Lucas commet un délit de fuite, laissant un motard pour mort. Richard le pousse à se dénoncer, mais réalise que la victime est le fils d’un baron de la drogue qu’il a lui-même envoyé en prison. Richard comprend que Lucas est en danger de mort et décide de faire croire au vol de sa voiture pour le protéger. Mais rien ne va se dérouler comme prévu.

Épisode 2

Richard continue d’essayer de tirer les ficelles de l’enquête et oriente Laure vers une fausse piste qui incrimine Ludovic Lebrun, flic ripou, et Driss Adibi, ex-dealer des Riva. Le clan Riva est déterminé à se venger et fait enlever Lebrun. A la recherche d'indices complémentaires, Simon Riva, le frère cadet de Mathieu, est décidé à mener sa propre enquête pour retrouver le vrai coupable.