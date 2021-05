1ères images de la série “Lincoln, à la poursuite du Bone Collector” à découvrir mardi 4 mai sur TF1 (vidéo)

J-2 avant l'arrivée sur TF1 de la série “Lincoln, à la poursuite du Bone Collector” avec Russell Hornsby, Arielle Kebbel et Roslyn Ruff. Mardi 4 mai à 21:05, diffusion des deux premiers épisodes inédits de la première saison, découvrez les premières minutes.

L'histoire en quelques lignes...

Lorsque le plus célèbre criminologue des Etats-Unis tombe dans le piège macabre de son pire ennemi, un tueur en série connu sous le nom de « Bone Collector », les conséquences sont dramatiques…

Devenu infirme, Lincoln Rhyme n’a pas pour autant perdu son talent. Si la traque sur le terrain est finie, celle au fond de son lit, aidée par une jeune flic surprenante, ne fait que commencer…

Infos sur la série

Diffusée sur NBC en début d’année, cette série s’inspire du roman à succès Le désosseur de Jeffery Deaver, qui a ensuite été adapté au cinéma en 2020 sous le titre Bone Collector, réalisé par Phillip Noyce avec Denzel Washington dans le rôle-titre.

Créée par Mark Bianculli et VJ Boyd, cette série policière efficace est portée par Russell Hornsby (The Affair, Creed II, Grimm, Fences) qui incarne Lincoln Rhyme.

Elle met également en lumière Arielle Kebbel (Ballers, Cinquante nuances plus claires, Vampire Diaries) qui interprète Amelia Sachs, la jeune criminologue qui va faire équipe avec lui.

Épisode 1x01 Le retour du Bone Collector

Lincoln Rhyme était l’un des meilleurs enquêteurs de la police de New York. Il y a trois ans, son ennemi juré, le Bone Collector, lui a tendu un piège macabre. Lincoln en est resté tétraplégique. Il est alité, seul dans un appartement avec son infirmière, Claire. Il a également un contact vidéo avec son jeune fils avec qui il joue à des jeux vidéo.

Le Bone Collector est un serial killer qui désosse soigneusement ses victimes et expédie leurs restes à la police. Il est toujours en liberté. On le voit vivre avec sa femme, loin de New York. Il affiche une façade respectable, mais n'hésite pas à torturer une victime dans sa cave.

Amelia Sachs, simple flic, a perdu ses parents tués par un tueur fou dans un restaurant à l’âge de 14 ans. Elle s’occupe de sa petite sœur Rachel, 16 ans. Amelia est atteinte du syndrome de stress post traumatique. Ayant tenté de le cacher pour entrer au FBI, sa candidature vient d’être rejetée. Au cours d’une patrouille dans le métro, elle est amenée à découvrir un cadavre suspendu et arrête à elle toute seule une rame de métro pour préserver les indices de la scène de crime. Impressionnés, les lieutenants Sellito et Castello l’emmènent rencontrer Lincoln Rhyme...

Épisode 1x02 La colère des Dieux

Lincoln Rhyme a convoqué ses anciens coéquipiers pour piloter de chez lui une unité chargée d’enquêter sur les affaires criminelles non résolues. Leur première mission est de trouver un mystérieux tueur qui se fait appeler "La colère des dieux". Il commet ses meurtres en direct sur internet. Ils découvrent bientôt des similarités avec une série d’homicides qui ont eu lieu dans plusieurs villes sur une période de douze ans. Chaque meurtre est mis en scène pour rappeler un épisode de la mythologie grecque figuré par un tableau laissé sur la scène du crime.