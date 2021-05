“L'art du crime” : nouvel inédit vendredi 14 mai sur France 2 avec Sara Mortensen & Bruno Solo

Vendredi 14 mai à 21:05, France 2 diffusera un nouvel épisode inédit de “L'art du crime” dont l'enquête tournera autour de Toulouse-Lautrec incarné par Bruno Solo.

Antoine Verlay, flic intuitif et obstiné, et Florence Chassagne, historienne de l’art réputée, ne peuvent plus se passer l’un de l’autre… pour résoudre les enquêtes. De là à penser qu’ils sont faits l’un pour l’autre, il n’y a qu’un pas ! Enjeux amoureux et enquêtes criminelles dans le monde de l’art s’entremêlent dans cette nouvelle saison de “L'art du crime”.

Danse de sang

Dans les coulisses du Moulin Rouge, un meurtre a été commis. Tout accuse Estelle Domani (Sara Mortensen), l’une des danseuses du cabaret qui, frappée d’amnésie, ne peut se défendre. Sa fascination dévorante pour le peintre Toulouse-Lautrec (Bruno Solo) joue contre elle.

A la suite de cet inédit, France 2 rediffusera deux autres épisodes : « Une ombre au tableau », une enquête en deux parties.

Avec : Nicolas GOB (Antoine Verlay), Eléonore BERNHEIM (Florence Chassagne), Philippe DUCLOS (Pierre Chassagne), Benjamin EGNER (Alexandre Pardo), Emmanuel NOBLET (Hugo Prieur), Dounia COESENS (Juliette Mariton)...

En Guests dans cet épisode : Sara MORTENSEN et Bruno SOLO.