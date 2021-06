Cécile de France au casting de “The Swarm”, une série de science fiction pour France 2

La production de la série de science-fiction en huit épisodes “The Swarm” a débuté en Italie. Cette série sera diffusée sur France 2, la comédienne Cécile de France fait partie du casting international.

Basée sur le best-seller international « Abysses » de Frank Schätzing, la série est produite sous la direction de ZDF dans le cadre de l'Alliance européenne, avec France Télévisions et Rai, et en coproduction avec ORF, SRF, Nordic Entertainment Group (Scandinavie) et Hulu Japan.

La série bénéficie du soutien de Creative Europe, le programme média de l'Union européenne, et est financée par le commissaire du gouvernement fédéral pour la culture et les médias dans le cadre du German Motion Picture Fund (GMPF).

L'histoire en quelques lignes...

“The Swarm” relate la lutte de l'humanité contre une intelligence inconnue qui vit dans les profondeurs de la mer. Lorsque le traitement inconsidéré des océans menace l'habitat naturel de cette entité, elle riposte. Le sort de la population mondiale repose entre les mains d'un petit groupe de scientifiques…

Un casting international

Leonie Benesch ("Le Tour du monde en 80 jours", "The Crown"), Cécile de France ("The New Pope"), Alexander Karim ("The Lawyer") et Joshua Odjick ("Unsettled"), ainsi que Barbara Sukowa ("Hannah Arendt"), Krista Kosonen ("Blade Runner 2049"), Rosabell Laurenti Sellers ("Game of Thrones"), Takuya Kimura ("2046"), Eidin Jalali ("Para - We are King"), Takehiro Hiera ("Giri/Haji"), Dutch Johnson ("Veep", "Navy CIS : LA") et Sharon Duncan-Brewster ("Star Wars : Rogue One").

A découvrir en 2022 sur France 2.