“Thirteen : 13 ans en captivité” : mini-série à voir sur Chérie 25 lundi 9 & 16 août

Lundi 9 août, Chérie 25 débutera la diffusion de la mini-série britanique “Thirteen : 13 ans en captivité” qui s'inspire en partie de l'histoire de Natascha Kampusch.

Le polar du lundi soir continue sur Chérie 25 avec “Thirteen : 13 ans en captivité”. Retrouvez la mini-série britannique lundis 9 et 16 août à 21:05 et frissonnez devant l'histoire terrifiante d'lvy Moxam, une jeune femme dévastée et inquiétante, enlevée alors qu'elle n'avait que 13 ans ...

L'histoire en quelques lignes...

lvy Moxam n'a que 13 ans lorsqu'un homme décide de la kidnapper pour la garder prisonnière dans sa cave. Mais 13 ans plus tard, lvy parvient enfin à s'échapper et retourne auprès de sa famille et de son amoureux de l'époque qui ne l'attendaient plus.

Dès son retour, les policiers Lisa Merchant et Elliott Carne ouvrent une enquête et se lancent dans une course effrénée pour retrouver le ravisseur. Comptant sur le témoignage clé d'lvy, les deux policiers se rendent vite compte qu'elle n'a presque plus aucun souvenir... lvy est-elle encore trop choquée pour raconter les faits ou tente-t-elle, pour une raison inconnue, de couvrir son bourreau ?

Le saviez-vous ?

Thirteen: 13 ans en captivité a été un joli succès d'audience outre-Manche: en moyenne près de 1,5 million de téléspectateurs ont été captivés par la terrible histoire d'lvy Moxam lors de sa diffusion.

La mini-série s'inspire en partie de l'histoire de Natascha Kampusch. Cette jeune Autrichienne a été enlevée le 2 mars 1998 et a été séquestrée avant de s'échapper le 23 août 2006. Son ravisseur Priklopil, se sachant recherché par la police, s'est suicidé peu de temps après.

C'est l'actrice britannique Jodie Corner qui interprète la jeune lvy Moxam dans Thirteen : 13 ans en captivité. Révélée dans la série télévisée My Mad Fat Diary, elle se fait également connaître pour son interprétation d'Elizabeth of York dans The White Princess et devient une actrice reconnue à l'international en jouant Villanelle dans Killing Eve. Ce rôle lui permettra d'ailleurs de remporter le British Academy Television Award de la meilleure actrice en mai 2019 et le Primetime Emmy Award de la meilleure actrice dans une série télévisée dramatique en septembre de la même année.