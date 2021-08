“Ils étaient dix” : série adaptée du roman d'Agatha Christie à découvrir mardi 17 août sur M6 (vidéo)

Mardi 17 août à 21:05, M6 débutera la diffusion de la série événement “Ils étaient dix”, une adaptation du roman d'Agatha Christie.

“Ils étaient dix” d’Agatha Christie, sorti il y a 80 ans en France sous le titre “Dix Petits Nègres” est le roman policier le plus vendu dans le monde avec 100 millions d’exemplaires. Pour la toute première fois, les héritiers de la Reine du Crime ont autorisé une adaptation contemporaine de ce roman mythique. Découvrez en 6 épisodes de 52 minutes, l’une des énigmes les plus fantastiques de la littérature policière transposée de nos jours sur une île paradisiaque des Caraïbes…

L'histoire en quelques lignes...

Dix personnes, cinq femmes, cinq hommes, sont invitées sur une île tropicale déserte qui abrite un hôtel de luxe. Les dix invités vont très vite réaliser qu’ils sont seuls sur l’île et coupés du monde, sans portable et sans aucun moyen de quitter ce qui va vite se révéler être leur pire cauchemar. Pourquoi ont-ils été attirés dans ce piège ? La réponse est cachée dans leur passé qu’ils avaient pourtant tous soigneusement enfoui. Mais aujourd’hui, sous le soleil brûlant de l’île, ils vont devoir payer. A la fin, il n’en restera aucun. Alors qui est l’assassin ?

La série mélange un récit de survie sur une île où tous sont le gibier d’un justicier fou qui a décidé de les éliminer, et des retours en arrière sur la vie de chacun des dix invités. Ainsi régulièrement des flash-backs nous révéleront la vie passée des personnages et leurs secrets.

La série est réalisée par Pascal Laugier, scénariste et réalisateur spécialisé dans les films de genre. C’est à lui notamment que l’on doit les films “Martyrs”, “The secret” et plus récemment “Ghostland”.

Un casting impressionnant

Avec : Samuel Le Bihan, Guillaume de Tonquédec, Marianne Denicourt, Romane Bohringer, Patrick Mille, Matilda Lutz, Manon Azem, Nassim Lyes Si Ahmed, Samy Seghir, Isabelle Candelier, Mathieu Demy, Samir Boitard…

Deux épisodes seront diffusés chaque mardi soir à 21:05 à partir du 17 août.