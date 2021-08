“L'absente” : une mini-série à découvrir sur France 2 lundi 20 septembre (vidéo)

À découvrir chaque lundi à partir du 20 septembre à 21.05 sur France 2, la mini-série “L'absente” de Karim Ouaret avec Thibault de Montalembert, Clotilde Courau, Marie Denarnaud, Salomé Dewaels, Laëtitia Eïdo, Lionel Erdogan et Olivier Rabourdin...

L'histoire en quelques lignes...

Une petite fille kidnappée est retrouvée à quelques kilomètres de chez ses parents onze ans plus tard… Mais qui est-elle vraiment ?

Sur une histoire originale de Delinda Jacobs (l’auteur de la mini-série La forêt), le jeune réalisateur Karim Ouaret nous livre avec L’absente une série très originale, qui est à la fois un thriller envoûtant et un drame familial poignant.

Elle est portée par trois acteurs au sommet de leur art : Thibault de Montalembert, Clotilde Courau et Marie Denarnaud, sans oublier les premiers pas à la télévision de celle qui interprète « l’absente », la bouleversante Salomé Dewaels.

Pour Anne Holmes, directrice de la fiction française de France Télévisions :

L’absente aborde avec une grande justesse les douloureux sujets du deuil et de la résilience.

En effet, cette mini-série tournée dans le Nord, dans des décors de longues plages désertes, de docks, sillonnés par des routiers, offre une atmosphère troublante et innovante.

C’est une fiction de personnages et d’atmosphère qui explore l’âme humaine. Elle ne raconte pas une histoire de disparition d’enfant, mais les déflagrations, sur une famille, de la réapparition de Marina, disparue onze ans plus tôt, qui reprend peu à peu sa place.

C’est un très beau portrait de famille littéralement recomposée, presque de force, avec un héros tout en fêlures, en questions et en angoisses.

Le récit traite aussi, en miroir, de deux familles amies et ennemies et de leurs secrets.

On est captivé par ce récit choral, les triangles amoureux sur deux générations, l’histoire des parents et celle de leurs enfants, entre mensonges, culpabilité et trahison.

Son originalité repose également sur son mélange des genres : à la fois drame familial et thriller, entre enquête criminelle et enquête intime, dont l’enjeu de la vengeance d’un père est évidemment l’un des plus forts qui soit.

Cette mini-série inédite se compose de 8 épisodes de 52 minutes.