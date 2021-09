“Capitaine Marleau” : nouvel inédit avec Corinne Masiero vendredi 22 octobre sur France 2

Après avoir rassemblé 7,3 millions de téléspectateurs le 2 avril dernier, le capitaine Marleau revient pour une nouvelle enquête au cœur de la Corrèze à découvrir sur France 2 vendredi 22 octobre à 21:05.

L'histoire en quelques lignes...

Une femme d'une quarantaine d'années, Laetitia, est retrouvée étranglée au cœur d'une forêt, sans témoin ni mobile apparent.

Marleau découvre que Laetitia se prénomme en réalité Pauline et que son mari et sa fille la croient morte depuis dix ans. Un homme semble détenir les clefs du mystère entourant la vie de Pauline/Laetitia : Christophe, agriculteur de son état et nouveau compagnon de la défunte.

Les secrets de

Christophe n’empêcheront pas le Capitaine Marleau de découvrir la vérité…

Corinne Masiero (Capitaine Marleau), Gustave Kervern (Christophe Lemaire), Mylène Demongeot (Louise Lemaire), Pascal Legitimus (Jonathan Le Bihan), Frédérique Bel (Elodie Bagneu), Marina Golovine (Laetitia / Pauline), Riton Liebman (Eric Lemaire), Maêva Gonzales (Garance Le Bihan), Nicolas Vaude (Nicolas Ferrand), Albert Delpy (Jean-Claude), Jérôme Huguet (Arnaud Naudin), Théo Trifard (Avocat d’Eric), Hélène Zidi (la juge), Frédéric Bourgade (le médecin légiste)