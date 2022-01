“Manipulations” : les deux premiers épisodes diffusés lundi 10 janvier sur France 2, les 1ères images (vidéo)

Lundi 10 janvier à 21:10, France 2 débutera la diffusion de la mini-série en 6 épisodes “Manipulations” avec Marine Delterme et Marc Ruchmann. Découvrez les premières images inédites.

Oscillant entre le thriller haletant et la série de personnages émouvante, “Manipulations” est une histoire d’emprise, d’étau qui se resserre.

C’est une histoire de manipulations psychologiques parfaitement orchestrées par un homme machiavélique.

Enfin, c’est l’histoire universelle d’une relation toxique, dans laquelle chacun de nous peut se retrouver.

Marine Delterme et Marc Ruchmann forment un couple sulfureux, passionnel et passionnant, dans un thriller sous tension qui jouera avec vos nerfs, jusqu’à la dernière minute.

L'histoire en quelques lignes...

Maud est une businesswoman accomplie, mère comblée, entourée d’amis fidèles. Seul manque un homme, qui partagerait sa vie. Elle croise alors le chemin de Mathias. Et n’ose y croire. Pourtant, Mathias l’aime, et il est parfait. Comblée, Maud ne voit pas ce qui se trame. Et quand son fils commence à creuser, il comprend rapidement que sa mère est sous l’emprise d’un dangereux manipulateur.

Les deux premiers épisodes sont à suivre lundi 10 janvier à 21:10 sur France 2.

Épisode 1

Maud Bachelet semble vivre une vie parfaite : une entreprise en expansion, des amis fidèles, des enfants indépendants et aimants. Seule ombre au tableau ? Sa vie sentimentale, ébranlée par le coming-out du père de ses enfants quelques années plus tôt. Mais tout change lorsqu’elle rencontre le très charismatique Mathias Maubert, reporter de guerre de passage à Lille. Démarre alors une idylle qu’elle n’espérait plus. Mais on découvre rapidement que les plans de Mathias sont tout autres...

Épisode 2

Pour Maud, le retour d’Italie est un peu brutal : profitant de son absence, Joseph a l’air d’être reparti dans ses travers. Mathias, lui, va rapidement profiter d’une relation mère-fils qui se tend pour mettre Joseph hors d’état de nuire. Mais ce dernier, qui commence à voir clair dans le jeu de Mathias, ne compte pas se laisser faire.