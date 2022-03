“L'île aux 30 cercueils” avec Virginie Ledoyen & Charles Berling sur France 2 à partir du 21 mars (vidéo)

Lundi 21 mars à 21:10, France 2 débutera la diffusion de la mini-série en 6 épisodes “L'île aux 30 cercueils” librement inspirée du roman de Maurice Leblanc.

L'histoire en quelques lignes...

Christine vit une vie tranquille avec son mari Raphaël jusqu’au jour où elle reçoit une mystérieuse vidéo sur son portable. On y voit des images de son accouchement à Sarek, l'île où elle a grandi.

Christine découvre avec horreur que son enfant annoncé mort-né a été assassiné. Elle est désormais hantée par ces questions : qui a tué son fils, et pourquoi ?

Malgré l'avis de son mari, elle décide de retourner sur l'île qu'elle a quittée quinze ans plus tôt. Alors que Christine cherche la vérité sur son fils, une série de morts attise la terreur chez les habitants de Sarek. Il semblerait que son retour ait réveillé la prophétie des Trente Cercueils…

Avec : Virginie Ledoyen (Christine Vorski), Charles Berling (Raphaël Vorski), Stanley Weber (Stéphane Maroux), Jérémy Gillet (Paul/Aurélien), Dominique Pinon (Horacio), Jean-François Stévenin (Henri Dormont), Noam Morgensztern de la Comédie-Française (Le Père Favre), Martine Chevallier (Soizick Maroux), Thomas Mustin (Rémy), Manon Valentin (Lou), Adama Niane (Yannick Lantry), Marilyne Canto (Marie), Maxime Bailleul (Arthur Trevenec), Tom Rivoire (Max), Eddy Del Pino (Gaspard), Cathy Cerda (Josée Brechart-Archignat), Nicky Marbot (Maguennoc), Jina Djemba (Solène Du Guermeur), Anastasia Robin (Emilie Clavel).

Note d'intention du producteur, Stéphane Moatti

Adapter à la fois un roman de Maurice Leblanc et une série iconique a été une perspective enthousiasmante pour une nouvelle collaboration avec France Télévisions.

Le livre de Maurice Leblanc autant que la série avec Claude Jade demeurent une madeleine de Proust avec des souvenirs d’images saisissantes, mais comme une invitation à l’évasion.

Il fallait trouver le bon axe pour une adaptation contemporaine. C’est ce qu’ont trouvé Elsa Marpeau et Florent Meyer. Ils interpellent le spectateur à travers la quête de vérité d’une femme prise dans le tourbillon d’éléments hostiles qui la dépassent.

L’île aux 30 cercueils est clairement une série de genre qui explore l’inquiétante étrangeté, ou comment des choses et des êtres qui nous sont familiers deviennent inquiétants.

La situation de huis clos sur l’île et la pression angoissante des meurtres qui s’accumulent placent notre héroïne au centre d’une mécanique de thriller. Pour autant, cette héroïne profite de sa présence sur l’île pour élucider les mystères de son passé. Tous ces événements sont liés et elle va aboutir grâce à son enquête à deux fortes révélations intimes : retrouver vivant son fils qu’elle pensait mort-né et suspecter dans son entourage un coupable potentiel.

L’aventure que vit Christine, aussi terrifiante soit-elle, aboutit donc à une émancipation. D’abord sentimentale, car elle se libère de l’amour trop étouffant de son mari ; ensuite familiale, car en découvrant que son fils est vivant, elle répare sa frustration de ne pas avoir été mère.

Nous avons eu à cœur de conserver les motifs principaux du roman de Maurice Leblanc. Le spectateur pourra à la fois retrouver les points forts du récit (l’île, la crucifixion, l’incendie) et en découvrir de nouveaux (figure moderne de l’oracle à travers Rémy, révélation sur la personnalité de Vorski). Notre héroïne ne se contente plus de réagir aux événements mais porte véritablement l’histoire.

Le tournage de cette série a pu se faire dans des lieux emblématiques de la Bretagne.

Et quel meilleur écrin que le Finistère et en particulier Ouessant pour créer une identité forte à cette série ?

L’île, l’océan, les tempêtes et les éclaircies constituent non seulement un décor fantastique mais deviennent un vrai personnage.

La série a la chance d’être portée par un réalisateur de cinéma (récemment un thriller psychologique, Moka) et de séries TV emblématiques (Engrenages ou encore Les revenants), Frédéric Mermoud, qui allie réflexion psychologique des personnages et création visuelle forte. Autour de lui a été réuni un casting prestigieux, avec à sa tête Virginie Ledoyen, Charles Berling et Stanley Weber.

Alors embarquez pour Sarek et découvrez une vision inattendue et étrange de l’île aux 30 cercueils.